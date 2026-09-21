Почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне перед сном

Многие привыкли не выключать Wi-Fi или мобильный интернет на смартфоне перед сном, ведь ночью может поступить важное сообщение. В то же время отключение интернета в ночное время может положительно повлиять как на гаджет, так и на качество сна.

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OBOZ.UA собрал актуальную информацию по этому вопросу. Отключение Wi-Fi на ночь может помочь замедлить разрядку смартфона, уменьшить количество ночных уведомлений и других факторов, которые могут мешать полноценному отдыху.

Как это влияет на смартфон и безопасность

Одним из главных преимуществ отключения интернета является экономия заряда аккумулятора. Это особенно актуально для старых смартфонов или устройств с изношенной батареей, ведь отключение ненужных на данный момент функций может продлить время работы гаджета.

Кроме того, днём пользователь может следить, к какой именно сети подключён смартфон. Ночью это сделать сложнее, поскольку гаджет может автоматически подключиться к доступной сети, если настроено автоматическое подключение.

В таком случае смартфон может подключиться к опасной или даже вредоносной сети, что может привести к негативным последствиям.

Влияние на сон и снижение излучения

Если интернет на смартфоне остается включенным ночью, мессенджеры и социальные сети могут отправлять различные уведомления. Они могут помешать хорошему сну или даже разбудить человека.

Отключив Wi-Fi, можно уменьшить количество отвлекающих факторов и спокойнее отдыхать, не переживая, что ночью придет ненужное сообщение.

Кроме того, эксперты отмечают, что отключение сети помогает снизить уровень электромагнитного излучения от смартфона ночью. Для максимального эффекта специалисты советуют дополнительно откладывать гаджет подальше от кровати.

Стоит ли выключать роутер и какие есть альтернативы

Определенную пользу приносит и отключение самого Wi-Fi-роутера на ночь: это помогает продлить срок его службы и немного сэкономить электроэнергию.

В то же время выключать Wi-Fi на ночь или оставлять его включенным — личный выбор каждого. Если вы не хотите пропустить что-то важное, можно оставить мобильный интернет или перевести смартфон в бесшумный режим, чтобы ненужные уведомления не мешали отдыху.

Напомним, что некоторые службы смартфона продолжают работать в фоновом режиме даже тогда, когда владелец им не пользуется. В частности, Android может сканировать доступные Wi-Fi-сети, что требует дополнительного энергопотребления.

Как писал OBOZ.UA, Wi-Fi-роутер время от времени нуждается в перезагрузке. Это может помочь устранить мелкие программные ошибки, сбои подключения и проблемы с памятью устройства.

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