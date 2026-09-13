Эта функция смартфона разряжает его ночью: вы могли и не догадываться

Даже когда смартфон никто не использует, он не всегда полностью прекращает работу. Некоторые службы продолжают работать в фоновом режиме, получать данные и определять местоположение. Одна из малозаметных функций на Android – сканирование доступных сетей Wi-Fi, которое при определенных настройках может работать даже тогда, когда само подключение к Wi-Fi отключено.

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Эта функция помогает точнее определять геолокацию, особенно внутри зданий или там, где сигнал GPS слабый. В то же время она также требует определённого количества энергии, поэтому владельцам смартфонов со старой или уже изношенной батареей стоит проверить соответствующие настройки, сообщает Kobieta Interia.

Что больше всего разряжает смартфон

Больше всего энергии обычно потребляет экран. Особенно быстро заряд уменьшается при высокой яркости, высокой частоте обновления и длительном использовании дисплея.

Заметно влияет на автономность и слабый сигнал мобильной сети. В такой ситуации смартфон постоянно пытается поддерживать соединение или искать лучший сигнал, что увеличивает нагрузку на аккумулятор.

Дополнительно заряд расходуют приложения, работающие в фоновом режиме. Социальные сети, мессенджеры, карты, навигация и другие приложения могут регулярно обновлять данные, проверять местоположение и отправлять уведомления.

Чтобы снизить энергопотребление, можно уменьшить яркость дисплея или включить автоматическую регулировку, ограничить фоновую активность ненужных приложений и проверить, какие службы геолокации постоянно активны.

Почему телефон ищет Wi-Fi даже ночью

На смартфонах Android существует отдельная функция сканирования Wi-Fi для определения геолокации. Она не совпадает с обычным переключателем Wi-Fi.

Поэтому даже если пользователь отключил Wi-Fi в быстрых настройках, телефон при наличии соответствующего разрешения может периодически искать точки доступа поблизости. Данные о них помогают устройству быстрее и точнее определять местоположение.

Это может быть полезно для карт, прогноза погоды, приложений такси и других сервисов, которым требуется геолокация.

Само по себе сканирование обычно не разряжает современный смартфон катастрофически быстро, однако в сочетании с другими фоновыми процессами может увеличить ночное потребление энергии.

В этом же меню часто есть отдельная функция сканирования Bluetooth, которую также можно отключить. Названия и расположение пунктов могут несколько отличаться в зависимости от производителя смартфона и версии Android. Google подтверждает, что обе функции можно отдельно включать и выключать.

Поэтому отключать эту функцию стоит в первую очередь тем, кому важнее автономность и кто редко пользуется сервисами, требующими точной геолокации.

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