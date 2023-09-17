Почему нельзя говорить по телефону, когда он на зарядке: ошибка может дорого обойтись

Подавляющее большинство пользователей смартфонов не видят ничего опасного для того, чтобы пользоваться гаджетом во время зарядки, в частности разговаривать по нему. Однако эксперты утверждают, что это связано с риском повреждения гаджета.

Издание Sante Plus опросило специалистов, которые рассказали, что может пойти не так, если разговаривать по телефону, стоящему на зарядке. Оказалось, проблема в потенциально нежелательных электрических явлениях, которые могут возникнуть при этом.

По словам специалистов, при зарядке устройство, в частности его батарея, нагревается и малейшая техническая поломка или отключение электроэнергии может привести к перегреву телефона. А перегрев ведет к повреждениям внутренних деталей гаджета. Вплоть до полного выхода его из строя.

Видео дня

Впрочем, совсем отказываться от использования смартфона, когда он подключен к электросети, не нужно. Вы можете отправлять текстовые сообщения, листать веб-страницы и использовать приложения. И даже совершать звонки. Но если вы почувствуете, что устройство стало нагреваться, либо прекратите его использование, либо отключите его от зарядки.

И в любом случае, как бы вы ни использовали свой смартфон, не забывайте делать паузы, чтобы дать отдохнуть рукам. А также не наклоняйте слишком сильно голову и не вытягивайте шею вперед. Так вы позаботитесь уже не об устройстве, а о себе. Подобные предосторожности помогут избежать развития травм и заболеваний, типичных для любителей гаджетов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выбрать кабель для зарядки смартфона.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.