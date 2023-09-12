Дешевый кабель может испортить ваш телефон: как заряжать правильно

Кабель для зарядки – аксессуар, который ломается едва ли не чаще всего. И кажется, что заменить его тоже наиболее просто. Но эксперты утверждают, что на самом деле покупать первый попавшийся провод может быть опасно.

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OBOZREVATEL рассказывает, что не так с дешевыми проводами для зарядки. Чем это может обернуться. И как правильно выбрать аксессуар, если его нужно заменить.

Какие проблемы могут возникнуть из-за плохого кабеля

Удешевить кабель может использование неподходящих материалов, которые будут нарушать контакт с устройством и плохо проводить электроэнергию. Следствием этого могут быть:

выход из строя гнезда зарядки;

отсутствие соединения между телефоном и кабелем;

перегрев батареи при зарядке;

слишком длительное накопление энергии или полное его отсутствие;

опасность короткого замыкания и, в худшем случае, последующего пожара.

Как правильно выбрать кабель для зарядки

Впрочем, проблемы могут возникнуть и с качественным проводом, если его характеристики не отвечают требованиям батареи телефона. Поэтому, покупая новый, всегда проверяйте, показатели выходного напряжения (измеряются в вольтах) и силы тока (измеряются в амперах) – эти данные должны быть указаны на батарее гаджета. Даже если батарея не съемная, на ней должна быть размещена соответствующая наклейка со всеми техническими данными. Кроме того, не стоит использовать кабель для планшета, чтобы зарядить смартфон и наоборот.

Как проверить, не пора ли менять кабель

Поскольку на качество работы кабеля влияет степень износа, его нужно регулярно проверять. Время от времени осматривайте коннектор и сам провод на предмет вмятин, потертостей, трещин, заломов и т.д.

Также обращайте внимание, не начал ли нагреваться телефон во время зарядки. Если да, начните с замены зарядного устройства.

Периодически осматривайте коннектор кабеля и гнездо для него на предмет загрязнений. Пыль, ворсинки, шерсть животных и любые другие посторонние предметы следует вовремя удалять, ведь они отрицательно влияют на соединение устройств.

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