Планета Нибиру: что не так с любимицей интернет-конспирологов и почему она никак не убьет людей

Мифологическая планета Нибиру, из года в год наводящая ужас на пользователей сети, являясь главным персонажем разнообразных псевдопророчеств, обещающих полную гибель человечества, на самом деле, вероятно, просто не существует. Ученые считают, что даже если бы такая планета существовала на той орбите, о которой говорят конспирологи, то ее жизнь в Солнечной системе была бы не слишком продолжительной.

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Подробности о любимице сети рассказывает издание IFLScience. Для переживших псевдоапокалипсы 2003 и 2012 годов, а также третий – в 2017 году, планета Нибиру звучит знакомо и, вероятно, даже несколько навязчиво.

Как считают сторонники теорий заговора, Нибиру – это планета в нашей Солнечной системе, которая якобы была открыта еще шумерами. Она находится на такой вытянутой орбите, что приближается к Земле всего раз в 3600 лет. Именно во время одного из таких сближений, как считают конспирологи, планета столкнется с домом человечества, полностью уничтожив всю жизнь на Земле.

Пришествие Нибиру в интернет связали с окончанием календаря майя. Первоначально дата приходилась на май 2003 года. Но когда провидцы поняли, что потерпели фиаско, просто перенесли апокалипсис на 21 декабря 2012 года. Поскольку к тому времени интернет уже стал вездесущим, новая теория о конце света сопровождалась немалым дискурсом в сети о том, какая именно гибель ждет человечество.

Конечно, как вы уже поняли, никакого конца света тогда не произошло. Просто в календаре майя закончился период долгого исчисления, но (сюприз-сюрприз) вместо гибели всего живого просто начался новый период. Удивительно, что все приверженцы теории конца света были чрезвычайно удивлены, ведь они ежегодно каким-то образом переживают приближение 31 декабря и не паникуют по этому поводу.

Конечно, в 2017 году никакая гигантская планета опять не приблизилась к Земле, и тем более не уничтожила ее. И причина этого достаточно проста: Нибиру – просто миф, который кому-то придает интерес в жизни, но в реальном мире такой планеты не существует.

"Нибиру и другие истории о своенравных планетах – это интернет-мистификация. Для этих утверждений нет никаких фактических оснований", – еще в 2012 году откровенно заявили в NASA.

Ученые объяснили, что если бы такая планета была реальной и направлялась к встрече с Землей, "астрономы отслеживали бы ее по меньшей мере в течение последнего десятилетия, и ее можно было бы увидеть невооруженным глазом".

В свою очередь, профессор планетарной астрономии Калифорнийского технологического института Майк Браун также объяснил, что если бы Нибиру и существовала на той вытянутой орбите, которую описывают фанаты, мы бы ее уже увидели. Но, что важнее, она не смогла бы существовать на такой орбите слишком долго.

"Если бы планета имела орбиту, которую ей приписывают, она просуществовала бы лишь около миллиона лет, прежде чем подошла бы слишком близко к Юпитеру и была бы выброшена из Солнечной системы", – пояснил он.

Следует заметить, что несмотря на то, что планеты Нибиру, именно такой, как ее описывают конспирологи, не существует, в нашей Солнечной системе все же может существовать так называемая Планета 9 (или Планета Х). Как рассказывал OBOZREVATEL, у ученых даже есть косвенные доказательства, указывающие на такую возможность.

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