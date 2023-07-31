В десять раз больше Земли: названо главное доказательство существования неизвестной планеты в Солнечной системе

Странные орбиты карликовых планет, находящихся за пределами Нептуна, являются самым большим подтверждением того, что в глубине нашей Солнечной системы существует так называемая Планета Х, которую до сих пор не видел никто из людей. Судя по ее гравитационному тяготению, это должна быть гигантская планета.

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Об этом в статье для The Conversation рассказала научная сотрудница Центра астрофизики и суперкомпьютерных вычислений в Технологическом университете Суинберна (Австралия) Сара Вебб. Главная проблема с тем, чтобы найти эту загадочную планету – ее местонахождение.

Как объясняет Уэбб, в нашей Солнечной системе движутся миллионы объектов – от планет до лун, комет и астероидов.

К 1846 году астрономы нашли все восемь основных планет нашей системы, но поиски не останавливались. За последние 100 лет были найдены и другие небесные тела, среди них и Плутон, который сначала считался планетой, но впоследствии был понижен до карликовой планеты.

Именно открытие этих далеких карликов подсказало ученым, что на окраине Солнечной системы может скрываться нечто неведомое человечеству и оно должно быть гигантским.

Солнечная система существует в балансе, который обеспечивается гравитационным тяготением между планетами, и если Планеты Х не существует, то мы, вероятно, не знаем чего-либо о гравитации.

"Когда мы смотрим на очень далекие объекты, такие как карликовые планеты за Плутоном, мы видим, что их орбиты несколько неожиданны. Они двигаются очень большими эллиптическими (овальными) орбитами, группируются вместе и существуют под наклоном по сравнению с остальной частью Солнечной системы", – отметила Уэбб.

Компьютерное моделирование показывает, что карликовые планеты действительно могут так вести себя, но только при условии, что где-то неподалеку с ними существует еще какая-то планета, по меньшей мере в десять раз больше массы Земли.

Но, как отмечает ученая, когда возникает вопрос о том, чтобы найти эту огромную планету, то легче сказать об этом, чем сделать.

За Планетой Х, которая может быть той же мифологической Нибиру, уже много лет охотятся ученые, но все еще могут только догадываться о том, где она и существует ли на самом деле.

Согласно компьютерным моделям, Планета X находится по меньшей мере в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. Это значит, что она почти не отражает света. То есть, нужно искать гигантский темный объект в бескрайнем темном космосе. Это та еще задача.

"Ее будет трудно заметить даже через самые лучших телескопы на Земле. Кроме того, мы не можем искать ее в любое время года", – отметила ученая.

Вебб рассказывает, что существуют лишь небольшие временные окна, когда можно надеяться на то, чтобы найти планету.

"Условия должны быть идеальными. В частности, мы должны дождаться ночи без Луны, когда место, с которого мы наблюдаем, будет обращено к нужной части неба", – рассказала Вебб.

Она отметила, что ситуацию с поиском планеты могут изменить новые телескопы, которые должны быть построены в "следующем десятилетии".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об идее астрономов, предложивших найти Планету Х благодаря миссии NASA по исследованию Урана.

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