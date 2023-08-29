Остатки нового вида обезьяны подвергли сомнению теорию о том, что все люди происходят из Африки

Предки людей и африканских обезьян, вероятно, эволюционировали в Европе, а затем мигрировали в Африку между 9 и 7 миллионами лет назад. На это намекают останки недавно обнаруженной обезьяны, получившей название Anadoluvius turkae.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Communications Biology. Новая находка ставит под вопрос теорию об африканском происхождении всех людей.

Хорошо сохранившиеся части черепа обезьяны были найдены в 2015 году в Турции во время раскопок окаменелостей, датируемых 8,7 миллиона лет. Анализ окаменелостей показал, что A. turkae был бы размером с большого самца шимпанзе, или со среднюю самку гориллы.

Исследователи отнесли обезьяну к ранним гоминидам, к которым, в частности, относят шимпанзе, горилл и бонобо.

По мнению ученых, эта обезьяна может являться доказательством того, что предки африканских обезьян и людей были в Европе еще до того, как оказались в Африке. Вместе с тем древнейшие известные люди были найдены именно в Африке.

"Наши находки свидетельствуют о том, что гоминиды не только эволюционировали в Западной и Центральной Европе, но и провели там более 5 миллионов лет, распространяясь в восточном Средиземноморье, прежде чем в конце концов расселиться в Африке", – рассказал профессор Дэвид Бегун из кафедрой антропологии Университета Торонто.

Он предполагает, что переселение в Африку произошло из-за изменения окружающей среды и уменьшения количества лесов.

Профессор добавил, что представители этой группы, к которой принадлежит A. turkae, "в настоящее время идентифицированы только в Европе и Анатолии (азиатской части Турции)".

Ученые предполагают, что этот вид обезьян существовал в Европе вместе с другими животными, похожими на крупных животных, живущих сейчас в Африке. Приблизительно 8 миллионов лет назад все они мигрировали в Африку.

Как рассказал, профессор Айла Севим Эрол из Анкарского университета, согласно анализу найденных челюстей и зубов, а также обнаруженных неподалеку животных, A. turkae, вероятно, проживал "в относительно открытых условиях, в отличие от лесных условий обитания человекообразных обезьян" .

"Скорее всего, это походило на то, какой, по нашему мнению, была среда обитания ранних людей в Африке. Мощные челюсти и большие зубы с толстым слоем эмали указывают на то, что рацион включал твердую или жесткую пищу из наземных источников, таких как корни и корневища", – объяснил Эрол.

Как отмечают ученые, существует также возможность того, что предки обезьян пришли из Африки в Европу еще раньше, хотя доказательств этому не так много.

"Эти находки противоречат давнему мнению о том, что африканские обезьяны и люди эволюционировали исключительно в Африке. В то время как остатки ранних гоминин широко распространены в Европе и Анатолии, они полностью отсутствуют в Африке, пока там не появился первый гоминин около 7 миллионов лет назад", – рассказал Бегун.

Он отмечает, что новые данные подтверждают гипотезу о том, что гоминиды появились в Европе и расселились в Африке вместе со многими другими млекопитающими между 9 и 7 миллионами лет назад, "хотя и не доказывают ее до конца".

"Для этого нам нужно найти больше окаменелостей из Европы и Африки в возрасте от 8 до 7 миллионов лет, чтобы установить окончательную связь между двумя группами", – резюмировал ученый.

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