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Ошибка может дорого стоить: где нельзя оставлять смартфон

Алексей Лютиков
Техно Oboz
2 минуты
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Где нельзя оставлять смартфон
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Привычка класть телефон в первое попавшееся место кажется безобидной, но именно она часто становится причиной перегрева, износа аккумулятора и дорогостоящего ремонта. Приобретая защитные чехлы и стекла, многие забывают о банальных условиях эксплуатации.

Элементарное несоблюдение правил может за считанные минуты вывести гаджет из строя. OBOZ.UA рассказывает о популярных, но чрезвычайно опасных мест для вашего смартфона.

Под прямыми солнечными лучами

Подоконник, стол на балконе или сиденье автомобиля под палящим солнцем – прямая дорога к перегреву. Всего за несколько минут температура корпуса может подскочить до критической отметки. От этого страдают процессор, дисплей и батарея. Даже если сработает автоматическое защитное отключение, регулярный нагрев существенно сократит срок службы устройства.

В ванной комнате

Любители брать смартфон в душ рискуют даже больше, чем кажется. Главный враг здесь – не брызги, а горячий пар и высокая влажность. Проникая через микроскопические зазоры и разъемы, влага вызывает окисление контактов. На постоянное воздействие пара не рассчитаны даже гаджеты с заявляемой производителем влагозащитой.

Где смартфон нельзя класть

Под подушкой или одеялом

Многие привыкли засыпать с телефоном в руках и убирать его под подушку, особенно когда он стоит на зарядке. Без нормальной вентиляции выделяемое тепло накапливается, что приводит к сильному нагреву и быстрому износу аккумулятора. Кроме того, постоянные уведомления над ухом нарушают фазы сна.

В заднем кармане брюк

Самое привычное место хранения на ходу оказывается одним из самых травмоопасных. Когда вы садитесь на стул или в авто, на тонкий корпус с большим экраном действует колоссальное давление. В результате таких действий появляются микротрещины, деформация корпуса или повреждение внутренних плат.

Смартфон нельзя держать в заднем кармане

Рядом с источниками тепла

Обогреватели, кухонные плиты, батареи отопления и даже мощные настольные лампы постепенно разрушают электронику. Постоянное воздействие тепла снижает емкость аккумулятора и замедляет работу смартфона. Оставлять устройство в таких местах во время зарядки – двойной риск.

Лучшие места для смартфона – сухие, хорошо вентилируемые поверхности при комнатной температуре. Прикроватная тумбочка, обычный рабочий стол или полка, куда не падают прямые солнечные лучи, идеально подойдут для того, чтобы продлить жизнь вашему устройству.

Как увеличить скорость работы смартфона.

Напомним, в июне 2026 года украинцы осуществили 35 265 переносов мобильных номеров от одного оператора к другому (функция MNP), преимущественно в lifecell. Чаще всего к другим операторам переходили абоненты Киевстара.

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