Ошибка может дорого стоить: где нельзя оставлять смартфон

Привычка класть телефон в первое попавшееся место кажется безобидной, но именно она часто становится причиной перегрева, износа аккумулятора и дорогостоящего ремонта. Приобретая защитные чехлы и стекла, многие забывают о банальных условиях эксплуатации.

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Элементарное несоблюдение правил может за считанные минуты вывести гаджет из строя. OBOZ.UA рассказывает о популярных, но чрезвычайно опасных мест для вашего смартфона.

Под прямыми солнечными лучами

Подоконник, стол на балконе или сиденье автомобиля под палящим солнцем – прямая дорога к перегреву. Всего за несколько минут температура корпуса может подскочить до критической отметки. От этого страдают процессор, дисплей и батарея. Даже если сработает автоматическое защитное отключение, регулярный нагрев существенно сократит срок службы устройства.

В ванной комнате

Любители брать смартфон в душ рискуют даже больше, чем кажется. Главный враг здесь – не брызги, а горячий пар и высокая влажность. Проникая через микроскопические зазоры и разъемы, влага вызывает окисление контактов. На постоянное воздействие пара не рассчитаны даже гаджеты с заявляемой производителем влагозащитой.

Под подушкой или одеялом

Многие привыкли засыпать с телефоном в руках и убирать его под подушку, особенно когда он стоит на зарядке. Без нормальной вентиляции выделяемое тепло накапливается, что приводит к сильному нагреву и быстрому износу аккумулятора. Кроме того, постоянные уведомления над ухом нарушают фазы сна.

В заднем кармане брюк

Самое привычное место хранения на ходу оказывается одним из самых травмоопасных. Когда вы садитесь на стул или в авто, на тонкий корпус с большим экраном действует колоссальное давление. В результате таких действий появляются микротрещины, деформация корпуса или повреждение внутренних плат.

Рядом с источниками тепла

Обогреватели, кухонные плиты, батареи отопления и даже мощные настольные лампы постепенно разрушают электронику. Постоянное воздействие тепла снижает емкость аккумулятора и замедляет работу смартфона. Оставлять устройство в таких местах во время зарядки – двойной риск.

Лучшие места для смартфона – сухие, хорошо вентилируемые поверхности при комнатной температуре. Прикроватная тумбочка, обычный рабочий стол или полка, куда не падают прямые солнечные лучи, идеально подойдут для того, чтобы продлить жизнь вашему устройству.

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