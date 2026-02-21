OpenAI разрабатывает умный динамик на базе ИИ: сколько он будет стоить

Американская организация OpenAI привлекает более 200 человек к разработке семейства устройств на базе искусственного интеллекта, которое будет включать умный динамик. Также, возможно, будут созданы умные очки и умная лампа.

Видео дня

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные The Information. Умная колонка – первое устройство, которое разработает OpenAI, вероятно, будет стоить от 200 до 300 долларов. Она поступит в продажу не раньше февраля 2027 года.

Ожидается, что устройство будет иметь камеру, которая позволит колонке собирать информацию о своих пользователях и их окружении.

В сообщении также отмечается, что умные очки, вероятно, не будут готовы к массовому производству до 2028 года.

Ранее мы писали о том, что OpenAI представила собственный браузер ChatGPT Atlas с уже встроенным помощником с ИИ. Браузер создан на базе Chromium и визуально он практически не отличается от других браузеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в Украине активно растет спрос на специалистов по искусственному интеллекту – от инженеров и дата-сайентистов до AI-креаторов и продакт-менеджеров. Работа с ИИ становится одной из наиболее перспективных сфер с зарплатами от 1 000 до 4 000+ долларов и возможностью работать на глобальный рынок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!