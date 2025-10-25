Новый браузер со встроенным ИИ: компания OpenAI представила ChatGPT Atlas. Видео

Американская компания по развитию искусственного интеллекта OpenAI выпустила собственный браузер ChatGPT Atlas с уже встроенным помощником по ИИ. Пока что новый браузер ChatGPT Atlas доступен только на компьютерах с операционной системой macOS, а версии для Windows, iOS и Android разработчики обещают выпустить позже.

Браузер создан на базе Chromium и визуально практически не отличается от других браузеров. Однако в нем есть панель, которой нет у других – панель с помощником ("агентом" или "асистентом", как его назвали в OpenAI) с ИИ.

Что говорят в OpenAI

Браузер был создан вскоре после создания агентного веб-браузера Comet от Perplexity AI. Поэтому в OpenAI не скрывают, что выпуск своего браузера имел целью создать конкуренцию устоявшимся браузерам, таким как Google Chrome.

В браузере ChatGPT платформа ChatGPT встроена непосредственно в интерфейс просмотра и не требует дополнительной активации. Браузер, по крайней мере пока, распространяется бесплатно.

Однако его ChatGPT позволяет выполнять лишь простые задачи, такие, как суммирование веб-страниц, редактирование текста в строке и агентские функции. Расширенный функционал "агента" будет доступен только пользователям, которые приобрели платную версию браузера Plus и Pro.

В OpenAI утверждают, что ChatGPT их браузера "позволяет пользователям задавать вопросы о странице, которую они просматривают, обобщать контент, сравнивать продукты и анализировать данные с любого сайта". Память браузера позволяет ChatGPT запоминать факты и аналитику с посещенных сайтов, чтобы обеспечить контекст, одновременно "сохраняя контроль конфиденциальности для пользователя".

Разработчики подчеркивают, что "агент" в браузере пока работает в тестовом режиме и может совершать ошибки. Кроме того, он останавливает работу, когда требуется вмешательство пользователя. Например, сам ИИ не нажмет на кнопку подтверждения покупки, это должен сделать человек.

Что говорят пользователи

Предложение сделать запрос ChatGPT пользователь видит каждый раз, когда открывает новую вкладку. Впрочем, имея адрес нужного сайта в закладках, можно сразу перейти на него. Тогда в верхнем правом углу браузера появится кнопка Ask ChatGPT, которая позволяет на любой странице открывать боковую панель с чатом.

В диалоговом окне можно попросить ИИ пересказать или объяснить простыми словами, о чем именно идет речь на сайте.

ИИ работает не только с сайтами, но и с текстами пользователя, и для этого не нужно переносить его в приложение или на отдельную вкладку, в которой открыт чат-бот. Например, можно открыть свое письмо, выделить текст и, нажав специальную кнопку, попросить ChatGPT отредактировать абзац в определенном стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, Google сейчас активно развивает ИИ-проект Gemini. Он уже поставляется на собственных смартфонах компании и устанавливается с обновлениями операционных системы Android, а недавно вышло приложение и для iPhone.

Также в Google объявили, что добавляют своего ИИ-агента Gemini в браузер Chrome. Новая услуга станет доступной для пользователей без всякой оплаты.

