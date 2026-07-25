Нужен не только в самолете: что дает "Режим полета" в смартфоне

Во всех без исключения современных смартфонах есть функция "Режим полета". При его активации сетевые функции отключаются, в результате чего энергопотребление снижается до минимума.

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Этот режим будет полезен не только во время перелётов, как можно было бы судить по названию. Где ещё он может пригодиться – рассказывает OBOZ.UA.

Что делает "Режим полета" и когда он может быть полезен

"Режим полёта" отключает абсолютно все беспроводные соединения — мобильную связь, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Именно поэтому он и получил такое название: выключать телефон нужно в самолёте, чтобы не мешать работе навигационных систем.

Однако он может пригодиться и в повседневной жизни. Включать "Режим полета" рекомендуется, если:

Нужно сэкономить заряд батареи: значительная экономия заряда достигается за счет отключения сетевых функций и обусловленного этим снижения энергопотребления. Поэтому, если вам нужно, чтобы телефон не разрядился, а возможности подзарядить его нет, можно воспользоваться этим режимом.

значительная экономия заряда достигается за счет отключения сетевых функций и обусловленного этим снижения энергопотребления. Поэтому, если вам нужно, чтобы телефон не разрядился, а возможности подзарядить его нет, можно воспользоваться этим режимом. Восстановить сеть без перезагрузки устройства. Включение и выключение режима позволяет телефону быстрее восстановить связь. Если у вас пропал доступ к сети, попробуйте сначала активировать этот режим. В большинстве случаев дальнейшая перезагрузка не понадобится.

Включение и выключение режима позволяет телефону быстрее восстановить связь. Если у вас пропал доступ к сети, попробуйте сначала активировать этот режим. В большинстве случаев дальнейшая перезагрузка не понадобится. Ускорить зарядку телефона. При отключении беспроводных соединений устройство будет заряжаться значительно быстрее, что особенно актуально, когда необходимо подготовить свой смартфон к использованию как можно скорее.

Ну и в заключение: время от времени этот режим стоит включать, чтобы хоть немного отдохнуть от постоянного потока информации или обеспечить отсутствие внешних раздражителей в виде звонков или сообщений во время важных встреч.

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