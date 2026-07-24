Что означает символ "плюс в кружке" на смартфоне: об этом знают не все
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В строке состояния смартфона часто появляются значки, значение которых не всегда очевидно даже для опытных пользователей. Одним из таких является символ "плюс в кружке", который может вызвать вопросы.
Специалисты объяснили, что он означает и когда появляется. А все подробности рассказывает OBOZ.UA.
Что означает символ в строке состояния
Как отмечается, символ "плюс" в кружке обычно появляется на смартфонах с операционной системой Android. Он сигнализирует об активированном режиме экономии мобильного трафика, известном как Data Saver.
Эта функция ограничивает использование мобильного интернета и помогает сократить расход трафика. Чаще всего пользователи включают её сознательно, однако иногда она может активироваться случайно.
Как работает режим экономии трафика
Включение Data Saver влияет на работу некоторых функций смартфона. В частности, ограничивается работа приложений в фоновом режиме, из-за чего контент может загружаться только после открытия приложения.
Также возможны задержки в получении уведомлений или их отсутствие. Кроме того, при включенном режиме экономии данных не работает функция предоставления доступа к интернету (хот-спот).
Различия в зависимости от устройства
Внешний вид индикатора может отличаться в зависимости от производителя смартфона. Например, на устройствах Samsung Galaxy вместо значка "плюс" в кружке могут отображаться две стрелки, расположенные в форме треугольника.
В то же время на iPhone, несмотря на наличие аналогичной функции, специальный символ в строке состояния обычно не появляется.
Когда стоит использовать эту функцию
Режим экономии трафика особенно полезен в ситуациях, когда нужно контролировать расход мобильного интернета, например в конце расчетного периода.
При этом в настройках Android можно разрешить отдельным приложениям работать без ограничений даже при включенном режиме экономии данных. Это позволяет избежать неудобств, связанных с задержками или неполноценной работой программ.
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