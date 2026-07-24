Дело не в моде: почему современные смартфоны оснащены четырьмя камерами

Современные смартфоны оснащаются несколькими камерами не ради дизайна или маркетинга, а для различных сценариев съемки. Каждый объектив имеет свое предназначение и по-разному передает перспективу, масштаб и пропорции объектов в кадре.

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Именно три основные камеры способны значительно расширить возможности мобильной фотографии. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский фотограф Артем Маликов.

Фотограф объяснил, что большинство современных смартфонов оснащены четырьмя камерами. Одна из них – фронтальная и предназначена преимущественно для селфи, видеозвонков и контроля кадра, однако по качеству изображения обычно уступает основной камере.

Что касается задних камер, то каждая из них выполняет отдельную функцию благодаря различной конструкции объективов. Именно поэтому во время съемки пользователь может переключаться между режимами 0,5×, 1× или 2×, чтобы получать разный угол обзора и другую перспективу.

Эксперт сравнил три режима

– 0,5x (сверхширокоугольный): делает лицо визуально вытянутым и слишком худым из-за оптических искажений по краям.

– 1x (основной широкоугольный): дает более привычную картинку, хотя легкое искажение пропорций все равно присутствует.

– 2x / 3x (телеобъектив): пропорции лица выглядят наиболее естественно и шире, без характерных для широкого угла деформаций.

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