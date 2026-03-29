Никогда не делайте этого с роутером: какие действия угрожают безопасности

Большинство из нас вспоминает о роутере только тогда, когда пропадает интернет. Более того, статистика свидетельствует, что почти половина пользователей никогда не меняли заводские настройки, а более 70% годами не обновляли пароль от Wi-Fi.

На самом деле роутер – это главный шлюз, через который проходит почти все важное в нашей жизни: пароли от соцсетей, банковские транзакции, рабочие переписки и даже видео с домашних камер безопасности. Если не защитить его должным образом, под угрозой окажется не только скорость загрузки сериалов, но и ваша приватность. Поэтому издание BGR обратило внимание на типичные ошибки использования роутера, которых точно надо избегать, если вы не хотите оставить входную дверь своего цифрового дома открытой для злоумышленников.

Использование стандартных паролей

Большинство роутеров выходят с завода с одинаковыми логинами и паролями (вроде admin/admin). Хакеры знают их наизусть. Важно сменить два пароля: тот, что мы вводим для подключения к Wi-Fi, и тот, что пускает в панель управления самим роутером. Если оставить заводские настройки, соседи смогут "воровать" ваш трафик, а злоумышленники – отслеживать вашу активность в сети.

Отключены автоматические обновления

Прошивка роутера – это его "мозги". Производители постоянно выпускают обновления, чтобы закрыть дыры в безопасности. Некоторые их игнорируют, потому что "и так все работает", но без свежих патчей ваше устройство становится легкой мишенью. Лучше один раз включить автоматическое обновление, чтобы не думать об этом каждый месяц.

Открытая сеть без пароля

Кажется удобным подключаться одним тапом, не вводя длинные комбинации символов. Но открытый Wi-Fi – это приглашение для любого в радиусе сигнала. Чужие устройства будут "съедать" вашу скорость, а в худшем случае – кто-то использует вашу сеть для незаконных дел, за которые будете отвечать вы.

Включенная функция WPS

WPS позволяет подключать устройства нажатием одной кнопки или введением короткого PIN-кода. Это удобно для старых принтеров, но ужасно для безопасности. Восьмизначный PIN-код взламывается за несколько часов, а кнопка на корпусе роутера дает доступ к вашей сети любому, кто окажется рядом с устройством. Если WPS вам все же оказался нужен и вы воспользовались им – сразу выключайте его в настройках.

Неудачное место для роутера

Это не совсем про софт, но физическое расположение решает все. Если спрятать роутер в шкаф или поставить на пол за диваном, сигнал будет слабым. Идеальное место для гаджета – на высоте 1,5–2 метра от пола, подальше от микроволновок, радионянь и Bluetooth-колонок, которые "забивают" эфир своими волнами.

