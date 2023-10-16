Неандертальцы оказались такими же умными, как Homo sapiens: что показало 20-летнее исследование
Наши недалекие по уровню развития предки – неандертальцы умели управлять огнем и использовали его для приготовления пищи. Это свидетельствует о том, что они, скорее всего, не слишком уступали по уровню интеллекта виду Homo sapiens, к которому принадлежат и современные люди.
Об этом говорится в результатах почти 20-летнего исследования, выводы из которого опубликованы в научном журнале Plos one. Среди археологов давно существует согласие в том, что неандертальцы умели пользоваться огнем, но только сейчас были обнаружены доказательства, подтверждающие, что неандертальцы не просто умели использовать огонь, который возникал стихийно, но и умели добывать его, поддерживать и использовать для собственных нужд.
Как пояснил археолог из Университета Тренто (Италия) и соавтор исследования Диего Анджелуччи, новое открытие подтверждает "наблюдение и теории предварительных исследований".
Как объясняет ученый, существуют доказательства того, что неандертальцы были способны к символическому мышлению, занимались искусством и украшали свое тело орнаментами. Они также имели очень разнообразную диету.
"Опираясь на наши находки, мы можем с уверенностью сказать, что они привыкли есть приготовленную пищу. Эта способность подтверждает, что они были такими же ловкими, как и сапиенсы, жившие тысячелетиями позже", – отметил Анджелуччи.
Новое исследование также доказывает, что "неандертальцы умели разжигать огонь и что огонь был центральным элементом их повседневной жизни".
Остатки структурированных очагов, которые использовались неандертальцами, были найдены в Грут-де-Оливейре в центральной Португалии. Это место является одним из самых важных европейских археологических мест среднего палеолита. Раскопки там производились с 1989 по 2012 год.
Пещера, исследованная учеными, является частью карстовой системы Альмонда – большой сети пещер, расположенных на разных высотах над большим источником. Считается, что неандертальцы населяли это место между 100000 и 70000 лет назад.
В ходе исследования пещер были найдены следы около десятка намеренно построенных очагов. Эти очаги были построены в бассейнообразных структурах размером около 30 квадратных метров и глубиной до шести метров.
Находки внутри и у костров свидетельствуют о том, что жители пещер готовили здесь еду.
"Мы нашли обгоревшие кости, обгоревшее дерево, остатки пепла. А скала под ними покраснела от жара", – рассказал археолог.
Среди продуктов питания обнаружили останки и обгоревшие кости приготовленных коз, оленей, лошадей, туров (вымерших быков), носорогов и даже черепах, которых, вероятно, клали на панцирь и тушили на раскаленных камнях.
Находки, как отмечает Анджелуччи, свидетельствуют о том, что огонь был "фундаментальным элементом их повседневной жизни".
"Он делает место уютным и помогает социализации. Он возвращает им базовую идею "дома", – добавил ученый.
Несмотря на раскопки, археологи не смогли определить, как именно неандертальцы разжигали огонь.
"Возможно, они делали это, как во времена неолита, ударяя кремневыми камнями о другой камень, чтобы бросить искры на поджог, например, сухое гнездо. Это доисторическая техника, которую мы обнаружили, изучая Ледникового человека Этци. Однако пока мы не нашли никаких доказательств этого", – рассказал археолог.
Он также отметил, что им с коллегами удалось сравнить, как жили неандертальцы и Homo Sapiens в этой местности.
"Мы не нашли никаких отличий: они жили в пещерах подобным образом. Их навыки также являются признаком интеллекта. Они не принадлежали к разным видам, я бы сказал, что это были разные человеческие формы", – резюмировал Анджелуччи.
Как рассказывал OBOZ.UA, ранее ученые узнали, что неандертальцы были "параллельным человечеством", которое несколько тысячелетий сосуществовало с человеком разумным на территории Европы.
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