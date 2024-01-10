NASA отложило возвращение людей на Луну: когда теперь стартует миссия Artemis II

Американское космическое агентство NASA еще почти на год отложило долгожданное возвращение на Луну. Миссия Artemis II, которая должна была стартовать в ноябре 2024 года, теперь перенесена по меньшей мере на сентябрь 2025 года.

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Об этом говорится в заявлении агентства. Ученые считают, что необходимо дополнительное время для анализа того, почему тепловой экран космической капсулы создал опасные горящие обломки при возвращении на Землю во время миссии Artemis I.

Капсулу "Орион", вошедшая 11 декабря 2022 года в атмосферу Земли на скорости свыше 38 000 км в час, охватила адская жара около 2760 градусов по Цельсию. В этот момент обугленный материал неожиданно отслоился от теплового экрана "Ориона" во время маневра для замедления.

В NASA впоследствии признали, что не ожидали, что теплозащитный экран сгорит и развалится столь сильно. А это может создавать опасные ситуации, учитывая высокие скорости движения капсулы.

На протяжении года космическое агентство анализировало потенциально опасные обломки. По результатам расследования в NASA заявили, что если бы на борту "Ориона" были члены экипажа, они бы не пострадали. Однако существует вероятность, что астронавты все же пострадали бы, если бы капсула была ориентирована при спуске в другую сторону.

Именно это в NASA назвали фактической причиной переноса миссии. Ученые хотят полностью понять, почему произошел этот инцидент, а также, как предотвратить его появление в будущих миссиях.

Следует заметить, что одной из причин трагедии, произошедшей в январе 2003 года, вероятно, как раз и был случайный обломок. Тогда при запуске шаттла "Колумбия" от топливного бака оторвалась пенопластовая изоляция, повредившая левое крыло шаттла. Считается, что именно это повреждение привело к тому, что при входе в атмосферу произошла катастрофа, которая привела к гибели всех семерых членов экипажа на борту.

Миссия Artemis преследует цель вернуть человечество на Луну и обустроить там постоянную базу. Но все будет происходить постепенно.

Artemis II – это первое испытание аппарата, который отправит четырех астронавтов – Рида Вайзмена, Виктора Гловера, Кристину Кох и Джереми Хансена – в путешествие вокруг Луны и обратно.

Впоследствии Artemis III должна стать первой высадкой на Луну со времен Аполлона (1972 год), при условии, что ни одна другая мировая страна не опередит NASA. История с опережением становится все более актуальной, поскольку Artemis III тоже пришлось подвинуть, и теперь миссия стартует не раньше сентября 2026 года – годом позже, чем планировалось.

Однако в NASA отмечают, что главный приоритет – безопасность экипажа, поэтому, по словам замадминистратора NASA Джима Фри, миссия будет запущена, "когда будем готовы".

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