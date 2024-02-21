Найден объект, который в 500 триллионов раз ярче Солнца: что это такое

Исследователи обнаружили объект, который, вероятно, является самым ярким из всех известных во Вселенной. Это квазар, который имеет черную дыру в своем сердце, и поглощает эквивалент одного Солнца каждый день.

Об открытии команда астрономов из Австралийского национального университета (ANU) рассказала в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy. Ученые считают, что никто и никогда не найдет чего-нибудь более яркого.

Впервые этот яркий квазар заметили благодаря телескопу в обсерватории Сайдинг Спринг.

"Квазары – это яркие объекты, питающиеся от аккреции черных дыр", – рассказал доцент кафедры астрономии ANU Кристиан Вольф.

Во время исследования астрономы изучали небо в поисках ярких объектов, а затем использовали 2,3-метровый телескоп, чтобы выяснить, какие из них были черными дырами. После этого детальное исследование обнаруженных квазаров провели с помощью более мощного Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили.

Как рассказали исследователи, свету от квазара понадобилось более 12 миллиардов лет, чтобы добраться до Земли. Однако сама черная дыра, как пояснил Вольф, сейчас расположена на расстоянии более 20 миллиардов световых лет от нас. Так произошло потому, что Вселенная находится в стадии постоянного расширения.

Наблюдения ученых позволяют предположить, что квазар-рекордсмен светит в 500 триллионов раз ярче нашего Солнца, а черная дыра примерно в 17 миллиардов раз превышает массу нашей звезды.

Ученый отметил, что предположение о существовании черных дыр, масса которых в 20-30 миллиардов раз превышает наше Солнце, существовало и раньше, но такие черные дыры уже не должны быть столь голодными, как та, которую увидели ученые. Фактически, такие дыры будут почти невидимы, поскольку притягивают меньше материи, а соответственно "излучают меньше тепла и света".

Вольф утверждает, что вряд ли ученым удастся когда-нибудь найти более яркий объект и побить рекорд. При этом он шутит над собой, вспоминая, что в 2022 уже делал такое предположение, когда вместе с коллегами обнаружил чрезвычайно яркую черную дыру. Однако уже следующая находка оказалась еще увлекательнее.

"Всего через пару месяцев после этой истории мы наткнулись на этот новый объект, который только сейчас публикуется (поскольку. – Ред.) весь анализ завершен", – рассказал Вольф.

Сейчас ученый более чем уверен в своих словах относительно рекорда, поскольку вместе с командой детально проанализировал все данные, охватывающие 80% неба. Другая часть затенена Млечным Путем.

"Пыловые облака Млечного Пути поглощают свет от всего, что находится позади, поэтому вы видите лишь передний план. Около 20% площади неба таковы, что с нынешними данными и методами мы не можем их исследовать", – рассказал Вольф.

Он признает, что "никогда нельзя говорить никогда", но верит, что чего-нибудь более мощного уже никто не найдет.

Вольф рассказал, что аккреционный диск черной дыры похож на очаг магнитной бури шириной 7 световых лет, где температура достигает более 10 000°C, а молнии вспыхивают повсюду.

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