Находка ученых намекает на способность млекопитающих жить на Марсе: что об этом известно

Ученые обнаружили на вершинах вулканов в Андах на высоте более 6 километров живых мышей, которые, вероятнее всего, поднялись туда самостоятельно по какой-то причине. Их способность выживать в таких экстремальных условиях может являться доказательством того, что млекопитающие способны жить на Марсе.

О результатах исследования, опубликованном в журнале Current Biology, рассказывает издание Talker. Ученые отмечают, что ультра сухие и ветреные вершины вулканов на плато Атакама в Чили и Аргентине являются "ближайшим местом на Земле" к поверхности Марса из-за разреженной атмосферы и минусовой температуры.

Ранее считалось, что жизнь млекопитающих на высоте 6 километров над уровнем моря просто невозможна. Однако находка мышей на вершинах вулканов в Андах расширяет физические пределы жизни позвоночных на Земле.

Видео дня

В своем исследовании ученые сразу исключили любую связь между находкой и древними ритуалами инков и считают, что грызуны поднялись в горы самостоятельно.

Профессор Джей Сторц и его коллега-альпинист Марио Перес Мамани в начале 2020 года поймали живой экземпляр ушастой мыши на вершине вулкана Льюльяйльяко, достигающей 6,7 км. Ранее на такой экстремальной высоте не было найдено ни одного млекопитающего.

Сторц отметил, что был очень удивлен тем, что млекопитающие могут жить на вершинах вулканов "в такой негостеприимной, похожей на марсианскую среде". Он добавил, что хорошо подготовленные альпинисты могут выдержать такие экстремальные высоты во время однодневного восхождение на вершину, но то, что мыши живут на таких высотах, демонстрирует, что "мы недооценивали физиологическую толерантность мелких млекопитающих".

Впервые мумифицированная мышь была случайно обнаружена на вершине вулкана Салин. Последующие поиски позволили ученым найти еще больше мумифицированных мышей на той же вершине. Когда же поиски были расширены, было обнаружено еще больше мумий, а также скелеты грызунов на высоте более 6 км.

Радиоуглеродный анализ показал, что мумифицированным мышам, найденным на вершинах двух вулканов, было максимум несколько десятилетий. Возраст мышей с третьего места оценивался максимум в 350 лет.

Оказалось, что это вид ушастых мышей под названием Phyllotis vaccarum, который встречается на низших высотах в этом регионе.

Сторц утверждает, что открытие мумий, а также дальнейшие находки останков свидетельствуют о том, что "на экстремальных высотах существуют длительные популяции живущих (там) мышей на постоянной основе".

Однако ученые пока не понимают, как млекопитающие выживают в бесплодном мире скал, льда и снега, где температура никогда не превышает нулевой отметки, а кислорода содержится лишь половина нормы на уровне моря.

Что касается теории о том, что эти мыши могли быть жертвенными поднесениями, сделанными инками, то Сторц добавил, что такая версия не может соответствовать действительности, поскольку мумии мышей не столь древние.

"Сейчас становится все более очевидным, что мыши попали туда по своей воле", – подчеркнул ученый.

Они также провели исследование, пытаясь понять, не отличается ли геном мышей, найденных на высоте более 6 км, от живущих на низменности и обнаружили, что это одна и та же популяция.

Климат в горах Атакама настолько негостеприимный, что именно там NASA проводило тренировки по поиску жизни на Марсе.

"Даже у подножия вулканов мыши живут в экстремальных марсианских условиях. А на вершинах вулканов – еще больше. Ощущение как в открытом космосе. Просто в голове не укладывается, что любое животное, не говоря уже о теплокровных млекопитающих, может выживать и функционировать в такой среде", – отметил Сторц.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые считают, что нашли доказательства жизни на Марсе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.