На Марсе сфотографировали уникальное голубой закат: возможно ли такое на Земле

Одно из любимых зрелищ любого человека на Земле – это закат. Опускаясь за горизонт, светило окрашивает атмосферу и природу в очень красивые цвета. Но, как выяснил марсоход NASA Perseverance, на Марсе завершение дня выглядит не менее впечатляюще – он зафиксировал голубую закат.

Как пишет издание Independent, это дало ученым не только очень красивые снимки Красной планеты, но и углубило их знания о физике марсианской атмосферы. Редкое даже для Масса явление удалось зафиксировать с помощью навигационной камеры в 933 марсианский день. (Чтобы посмотреть фото, долистайте новость до конца)

На кадре, который Perseverance направил на Землю, видно, как Солнце опускается за горизонт и окрашивает небо и ландшафт удивительным голубовато-зеленым цветом. У рядового зрителя такая красота вызывает ощущение восторга и эстетическое удовольствие от красоты природных оттенков. А для специалиста фото является ценным источником информации о физике рассеивания света на Красной планете и о том, как оно контрастирует с аналогичным явлением на Земле.

Видео дня

На нашей планете в процессе рассеивания солнечного света принимают участие различные атмосферные газы – азот, углекислый газ, водяной пар, а также твердые частицы, которые есть в атмосфере. Когда светило находится днем высоко в небе, синий свет, распространяющийся по коротким волнам, распространяется повсюду, вследствие чего небо в это время кажется голубым. Когда же солнце клонится к горизонту, его лучи проходят более длинное расстояние сквозь земную атмосферу, из-за чего начинают доминировать лучи с большей длиной волн и все вокруг окрашивается в желтое, оранжевое и розовое.

Что касается Марса, то его атмосфера очень тонкая – она составляет всего около 1% земной. Также Красная планета находится на 50% дальше Солнца, чем Земля, а над ее поверхностью летают частицы пыли, богатые железом. Именно эта пыль отражает низкочастотный красный свет в течение дня, придавая небу Марса характерный красный оттенок. А на закате, когда свету приходится, так же, как и на Земле, проходить длинный путь сквозь атмосферу, красный свет рассеивается, окрашивая небо в прохладный синий цвет.

Именно в тот день, когда Perseverance зафиксировал удивительное явление, на Марсе сложились все необходимые условия. "Цвета обусловлены тем, что очень мелкая пыль имеет правильный размер, поэтому синий свет проникает в атмосферу несколько эффективнее", – объяснил исследователь атмосферы Марк Леммон из Техасского университета A&M в США.

"Когда синий свет рассеивается от пыли, он остается ближе к направлению Солнца, чем свет других цветов. Остальное небо имеет цвет от желтого до оранжевого, поскольку желтый и красный свет рассеиваются по всему небу вместо того, чтобы поглощаться или оставаться близко к Солнцу", – рассказал он. Что касается Земли, то наша атмосфера имеет другой химический состав и наполнена пылью и дымом другого типа, так что синий цвет на закате мы вряд ли сможем когда-нибудь увидеть.

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