На Марсе обнаружили шестиугольные узоры, от которых ученые в восторге: вот в чем причина

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности красной планеты грязь, растрескавшуюся шестиугольными узорами. Это открытие очень увлекло земных ученых, но не потому, что они любят четкие геометрические формы.

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Об открытии говорится в статье, опубликованной в журнале Nature. Как пишет Talker, новая работа предполагает, что те же условия, которые повлекли за собой появление трещин, могли быть благоприятными для зарождения микроскопической жизни на планете.

Одна из теорий зарождения жизни на Земле предполагает, что постоянные циклы влажных и сухих условий на суше помогли собрать сложные химические строительные блоки, ставшие основой для микробной жизни.

Именно шестиугольный узор, увиденный учеными, является первым доказательством того, что на раннем Марсе происходили циклы влажности и сухости.

"Эти специфические грязевые трещины образуются, когда влажные и сухие условия повторяются – возможно сезонно", – сказал ведущий автор статьи из французского Института исследований астрофизики и планетологии Уильям Рапен.

Curiosity постепенно преодолевает осадочные слои горы Шарп, возвышающейся на 5 километров в кратере Гейла. Трещины в грязи были обнаружены в переходной зоне между слоем, богатым на глину, и слоем выше, обогащенным солеными минералами, которые называются сульфатами. Как объясняют ученые, глинистые минералы обычно образуются в воде, в то время как сульфаты при высыхании воды.

Минералы, преобладающие в каждой зоне, отражают разные эпохи в истории кратера Гейл. Переходная же зона является свидетельством периода в истории красной планеты, когда преобладали длительные засушливые периоды, а озера и реки, когда-то заполнявшие кратер, стали отступать.

Ученые отмечают, что грязь обычно высыхает, трескаясь и формируя Т-образные соединения. Но когда на эту высохшую грязь снова приходит вода, в конце концов эти Т-образные соединения размягчаются и становятся Y-образными, образуя шестиугольный узор.

Данные Curiosity свидетельствуют о том, что шестиугольные трещины образовывались в переходной зоне даже тогда, когда откладывался новый осадок. Это, как указывают исследователи, свидетельствует в пользу теории о том, что изменение влажных и сухих условий было не одноразовым, а сохранялось в течение длительного времени.

Один из инструментов Curiosity подтвердил наличие крепкой корки сульфатов по краям трещин. Именно эта соленая корка укрепила трещины, сделав их устойчивыми к эрозии. Благодаря этому они сохранились миллиарды лет.

"Это первое материальное доказательство того, что древний климат Марса имел такие регулярные, подобные земным, циклы влажности и сухости", – заявил Рапен.

Он добавил, что еще более важно то, что такие циклы были полезны для "молекулярной эволюции, которая могла привести к возникновению жизни".

Как объясняется, хотя вода необходима для жизни, требуется тщательный ее баланс, ведь условия, поддерживающие жизнь микробов, отличаются от условий, которые, по мнению ученых, необходимы для протекания химических реакций, которые могут привести к возникновению жизни. Ключевым продуктом для таких химических реакций являются полимеры – в том числе нуклеиновые кислоты, считающиеся химическими кирпичами жизни.

Именно влажно-сухие циклы контролируют концентрацию химических веществ, питающих фундаментальные реакции, приводящие к образованию полимеров.

"За 11 лет мы нашли множество доказательств того, что на древнем Марсе могла существовать микробная жизнь. Теперь миссия нашла доказательства условий, которые могли способствовать зарождению жизни", – отметили ученые.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что ученые полагают, что нашли доказательства жизни на Марсе. На фото с красной планеты они обнаружили многоножку, кораллы и грибы.

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