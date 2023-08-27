Может ли жизнь под землей спасти людей от 'адского' потепления: ответ уже есть

Экстремальные погодные явления, признаки которых на Земле наблюдаются уже этим летом, когда температура достигает рекордных показателей, а Антарктика бешеными темпами теряет лед, вероятно, заставят людей принять достаточно тяжелое решение, чтобы оставить собственные дома. Но речь идет не о массовом переселении на другую планету, а несколько более простой, хотя и не слишком оптимистичный вариант – бегство под землю.

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Об этом рассказывает издание Science Alert. История показывает, что, несмотря на то, что в большинстве мировых религий подземный мир всегда ассоциируется с жизнью после смерти, люди уже пробовали такой образ жизни и он оказался не таким уж плохим.

Очевидное преимущество жизни под землей заключается в том, что горные породы и почва поглощают и удерживают тепло, поэтому температура в подземных городах обычно значительно более сбалансированная, чем на поверхности. Это позволит избавиться от необходимости полагаться на энергоемкие системы кондиционирования или отопления.

Например, в городке Кубер-Педи на юге Австралии, где добывают опал, 60% людей уже живут под землей. Название городка происходит от фразы аборигенов kupa piti, что означает "белый человек в норе".

В подземном городке держится стабильная температура в 23°C, даже когда летом на поверхности достигает 52°C, а зимой – 2°C.

При этом сам городок нельзя назвать архаичным, ведь живущие там люди имеют достаточно роскошные жилища с уютными гостиными, бассейнами и вдоволь пространства.

При этом, чтобы уйти от жары, не нужно углубляться даже на десятки метров. Дома должны быть по меньшей мере на 2,5 метра ниже поверхности, чтобы предотвратить обвал крыши.

Интересно, что один из жителей такого городка случайно наткнулся на опал, стоимостью 980 тысяч долларов, просто устанавливая душевую кабину в своем подземном доме. Так что жизнь под землей может быть не только достаточно уютной, но и прибыльной.

Подземные городки есть и в других странах мира. Один из них был случайно найден в турецкой Каппадокии в 1963 году, когда местный мужчина обнаружил тайный проход за стеной своего подвала. Он нашел не только лабиринт из подземных тоннелей, но и потерянный город Деринкую.

Этот подземный город, построенный еще в 2000 году до нашей эры, состоял из 18-этажной сети тоннелей, простиравшейся на 76 метров под поверхность. Свет и вентиляцию в городе обеспечивали 15 000 шахт. В самом городе были не только дома для проживания 20 тысяч человек, но и церкви, конюшни и склады.

Считается, что Деринкую почти непрерывно использовался на протяжении тысячелетий как убежище в военное время и был покинут в 1920-х годах после геноцида и изгнания греческих православных христиан из страны.

В то время как наружная температура в Каппадокии колеблется между 0°C зимой и 30°C летом, температура в подземельях остается прохладной – 13°C.

Сейчас в туннелях заброшенного города хранятся фрукты и овощи.

При этом, как пишет LiveScience, идея постоянного проживания под землей не слишком привлекательная для людей. В том числе и потому, что это место является синонимом смерти или ада. Некоторое количество людей также боится оказаться в замкнутом пространстве, или попасть в ловушку из-за обвала.

"Нам там не место... Биологически, физиологически, наши тела просто не предназначены для жизни под землей", – считает автор книги "Под землей: Человеческая история миров под нашими ногами" Уилл Хант.

Проблема также в том, что слишком долгое проживание под землей без доступа к дневному свету может сбить биологические часы человека, что может повлечь за собой ряд проблем со здоровьем.

Еще один риск – внезапные наводнения. Это следует учитывать, поскольку изменение климата обещает принести больше экстремальных погодных явлений, таких как ураганы. Если у подземного города не будет хорошо продуманной системы отвода воды, все его жители могут погибнуть в считанные минуты.

Не стоит игнорировать и тот факт, что повышение температуры на поверхности может повлечь за собой расширение грунта до 12 мм, в результате чего могут произойти структурные повреждения подземных зданий.

Таким образом, чтобы подземная среда была приемлемой для людей, она должна быть безопасной и защищенной, иметь естественный свет, хорошую вентиляцию и обеспечивать ощущение связи с миром над головой.

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