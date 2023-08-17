Антарктика растаяла до рекордных показателей: ученые не понимают, что именно происходит

Пока Европа и мир страдают из-за рекордных температур, в Антарктику в Южном полушарии пришла зима, но ученые наблюдают за ней с тревогой. Количество морского льда, который обычно растет в этот период, сейчас находится на самом низком уровне за более 40 лет наблюдений.

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Об этом рассказывает издание Universe Today со ссылкой на исследователей. Несмотря на длительные наблюдения и большое количество данных, ученые не могут дать однозначного ответа относительно того, почему Антарктика теряет лед и является ли эта тенденция постоянной.

Спутниковые измерения Национального центра данных о снеге и льде NASA (NSIDC) показали, что к июлю этого года площадь морского льда в среднем составляла всего 13,5 миллиона километров. Это самый низкий показатель с 1978 года, когда началось измерение количества льда.

Обычно антарктический морской лед занимает площадь около 15 миллионов квадратных километров. Он растет и тает в соответствии с сменой сезонов, но в 2023 году все происходит не так, как должно. Ученый из NSIDC Уолт Майер заявил, что то, что сейчас происходит в Антарктике – "неизведанная территория" для ученых.

При этом начало тенденции к уменьшению количества льда было зафиксировано еще в 2014 году. Это был последний год, когда вокруг континента был зафиксирован прирост льда, который увеличивался примерно на 1% за десятилетие. Теперь все стало наоборот. Первое резкое сокращение зафиксировали в 2016 году, и после этого все становилось хуже.

Климатолог Центра космических полетов им. Годдарда NASA Клер Паркинсон признает, что ситуация с изменением количества льда "вызывает большой интерес у ученых, не имеющих единой точки зрения относительно движущих сил".

Ученые также отмечают, что теряет лед не только Антарктика, но и ее северная сестра – Арктика. Хотя и темпы потерь льда на севере не так высоки.

Проблема антарктического льда, безусловно, привлекает внимание ученых из-за его наиболее резкого сокращения за всю более чем 40-летнюю историю спутниковых наблюдений. Так же как и скорая потеря льда Гренландией.

Что же касается причин такой ситуации, то ученые могут только догадываться.

Очевидным виновником может быть глобальное потепление, влияющее на океаны, что приводит к уменьшению накопления льда вокруг Антарктики. Паркинсон также предполагает, что уровень льда может влиять на связь с эффектом Эль-Ниньо-Южного колебания (ENSO), междекадным тихоокеанским колебанием или так называемым минимумом моря Амундсена.

Исследования, изучавшие потерю льда в 2016 году, также выдвигают теорию о том, что дело может быть не в глобальном потеплении, а в условиях в местной атмосфере и океане вокруг Антарктики. Речь идет о том, что там был зафиксирован сильный северный атмосферный поток, который повлек за собой быстрое отступление льда в море Уэдделла (чуть выше Западной Антарктиды), в то время как экстремальный Эль-Ниньо прогрел воды морей Беллинсгауза, Амундсена и восточных частей моря Росса.

Поэтому ученые предполагают, что потерю льда спровоцировало не одно событие, а сочетание нескольких.

Но окончательных ответов на загадку морского льда пока нет. Ученые также не уверены, идет ли речь о новой тенденции и количество льда будет снижаться с каждым годом, или это какое-то временное явление.

Как объясняет Майер, даже имея данные за 40 лет, слишком рано говорить о серьезности и безвозвратности потери льда.

Однако недавние исследования указывают на то, что океанское тепло может играть более сильную роль, чем обычно. Если так, то это может ограничить рост льда осенью и зимой, а затем усилить весенние и летние эпизоды таяния льда.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученые катастрофически просчитались с таянием ледников.

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