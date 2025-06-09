Могут воровать личные данные: как распознать опасные приложения и защитить смартфон

Смартфон - это не просто гаджет, а полноценный накопитель личной информации. Речь идет о переписке, паролях, банковских приложениях, фото, геолокации.

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И именно поэтому он - лакомый кусок для злоумышленников. OBOZ.UA рассказывает, что бывает так, что достаточно установить "фонарик", и ваш телефон уже молча передает данные на чужие серверы.

Как понять, что приложение - подозрительное?

Есть несколько "красных флажков", на которые стоит обращать внимание:

Запрашивает чрезмерные разрешения - зачем калькулятору доступ к микрофону или контактам?

Загружен не из Google Play или App Store - если устанавливаешь с Telegram-канала или странного сайта, готовься к сюрпризам.

Имеет странное название или логотип - часто фейковые приложения маскируются под известные, меняя одну букву или иконку.

Засыпает рекламой - особенно агрессивной, навязчивой или непристойной.

Работает в фоновом режиме без причин - телефон греется, батарея тает, а ты даже не открывал это приложение.

Чаще всего опасными оказываются:

VPN-приложения из неизвестных источников - вместо шифрования трафика, наоборот, его перехватывают.

Фейковые антивирусы - "находят" несуществующие угрозы, чтобы заставить тебя купить полную версию. А еще могут воровать пароли.

Программы-"очистители" памяти - не только удаляют кэш, но и просят доступ к SMS, контактам и другой чувствительной информации.

Фонарики, калькуляторы, заметки с запросами на доступ к камере или микрофону - классика жанра.

Пиратские приложения - TikTok++ или Spotify Premium с неофициальных сайтов часто имеют "бонусы" в виде троянов.

Фейковые банковские приложения и криптокошельки - могут содержать вредоносное ПО (например, TikTok++ или Spotify Premium с неофициальных сайтов).

Как защититься?

Скачивайте только из официальных магазинов - Google Play или App Store.

Проверяйте разработчика и отзывы - а не просто иконку.

Контролируйте разрешения - если что-то выглядит странно, оно, скорее всего, таковым и является.

Ставьте антивирус - хотя бы минимальная защита не помешает.

После установки проверьте новое приложение - на фоновую активность, расход батареи или трафика.

Кстати, вот несколько примеров приложений, которые уже были удалены из Google Play из-за вредоносной активности:

Weather Forecast - World Weather Accurate Radar - воровали местонахождение пользователя.

Super Cleaner - передавал данные на внешние серверы.

Barcode Scanner - после обновления начал шпионить и навязывать рекламу.

Как сообщал OBOZ.UA, современные смартфоны могут стремительно терять свою актуальность из-за выхода новых моделей и появления усовершенствованных технологий. Однако не всегда пользователю нужно ждать презентации нового телефона, чтобы обновить свой гаджет. Целый ряд нюансов в работе смартфона может свидетельствовать о том, что он скоро выйдет из строя или требует ремонта.

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