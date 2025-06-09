Могут воровать личные данные: как распознать опасные приложения и защитить смартфон
Смартфон - это не просто гаджет, а полноценный накопитель личной информации. Речь идет о переписке, паролях, банковских приложениях, фото, геолокации.
И именно поэтому он - лакомый кусок для злоумышленников. OBOZ.UA рассказывает, что бывает так, что достаточно установить "фонарик", и ваш телефон уже молча передает данные на чужие серверы.
Как понять, что приложение - подозрительное?
Есть несколько "красных флажков", на которые стоит обращать внимание:
- Запрашивает чрезмерные разрешения - зачем калькулятору доступ к микрофону или контактам?
- Загружен не из Google Play или App Store - если устанавливаешь с Telegram-канала или странного сайта, готовься к сюрпризам.
- Имеет странное название или логотип - часто фейковые приложения маскируются под известные, меняя одну букву или иконку.
- Засыпает рекламой - особенно агрессивной, навязчивой или непристойной.
- Работает в фоновом режиме без причин - телефон греется, батарея тает, а ты даже не открывал это приложение.
Чаще всего опасными оказываются:
- VPN-приложения из неизвестных источников - вместо шифрования трафика, наоборот, его перехватывают.
- Фейковые антивирусы - "находят" несуществующие угрозы, чтобы заставить тебя купить полную версию. А еще могут воровать пароли.
- Программы-"очистители" памяти - не только удаляют кэш, но и просят доступ к SMS, контактам и другой чувствительной информации.
- Фонарики, калькуляторы, заметки с запросами на доступ к камере или микрофону - классика жанра.
- Пиратские приложения - TikTok++ или Spotify Premium с неофициальных сайтов часто имеют "бонусы" в виде троянов.
- Фейковые банковские приложения и криптокошельки - могут содержать вредоносное ПО (например, TikTok++ или Spotify Premium с неофициальных сайтов).
Как защититься?
- Скачивайте только из официальных магазинов - Google Play или App Store.
- Проверяйте разработчика и отзывы - а не просто иконку.
- Контролируйте разрешения - если что-то выглядит странно, оно, скорее всего, таковым и является.
- Ставьте антивирус - хотя бы минимальная защита не помешает.
- После установки проверьте новое приложение - на фоновую активность, расход батареи или трафика.
Кстати, вот несколько примеров приложений, которые уже были удалены из Google Play из-за вредоносной активности:
- Weather Forecast - World Weather Accurate Radar - воровали местонахождение пользователя.
- Super Cleaner - передавал данные на внешние серверы.
- Barcode Scanner - после обновления начал шпионить и навязывать рекламу.
Как сообщал OBOZ.UA, современные смартфоны могут стремительно терять свою актуальность из-за выхода новых моделей и появления усовершенствованных технологий. Однако не всегда пользователю нужно ждать презентации нового телефона, чтобы обновить свой гаджет. Целый ряд нюансов в работе смартфона может свидетельствовать о том, что он скоро выйдет из строя или требует ремонта.
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