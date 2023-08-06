Математик 19 века нашел планету Вулкан в окрестностях Солнца: почему и как она исчезла

В 19 веке французский математик и астроном Урбен Леверье обнаружил, что вблизи Солнца должна существовать неизвестная человечеству планета, которую он назвал Вулкан. В ее существование верили более 70 лет, пока ее не "уничтожил" Альберт Эйнштейн.

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О фантастическом открытии рассказывает издание IFL-Science. "Открытию" Вулкана предшествовало другое открытие математика, которое, в отличие от планеты рядом с Солнцем, оказалось вполне точным.

В 1846 году Леверье исследовал Уран и обнаружил, что тот движется несколько неожиданным образом. Оказалось, что существовало разногласие между тем, как Уран должен был двигаться в соответствии с ньютоновской физикой, а также тем, какой на самом деле была его орбита.

Леверье провел расчеты и предположил, что орбита Урана была бы логична, если бы рядом существовала другая ранее неизвестная планета, которая на него влияла.

Поскольку математические расчеты удовлетворили любопытство ученого, он не беспокоился о том, чтобы найти планету с помощью телескопа, но рассказал о своей теории. Ею заинтересовался немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле. В сентябре 1846 года он приступил к исследованию в результате которого обнаружил, что в пределах 1 градуса от точки о которой говорил Леверье действительно существует небесное тело. Это оказалась планета Нептуна.

Спустя некоторое время Леверье принялся исследовать одну из самых сложных для созерцания планет Солнечной системы – Меркурий, который является первой планетой от Солнца. Перед Леверье стояла задача построить орбиту Меркурия, используя ньютоновскую физику.

Оказалось, что орбита Меркурия снова не вписывается в законы физики и, в принципе, не имеет никакого смысла. Ньютоновская теория предполагала, что планеты двигаются по эллиптическим орбитам вокруг Солнца. Наблюдения показали, что орбита Меркурия колеблется больше, чем можно было бы объяснить силой притяжения других известных планет.

Обратившись к логике, ученый предположил, что, как и в случае с Ураном, на Меркурий влияла другая планета, которая, очевидно, находится еще ближе к Солнцу.

В конце концов он назвал планету в честь римского бога огня – Вулкан.

В 1859 году французский врач и астроном-любитель Эдмон Модест Лескарбо сообщил, что использовал расчеты Леверье и действительно обнаружил Вулкан. Он сообщил об этом математику и тот рассчитал, какой должна быть орбита Вулкана по отношению к Солнцу. По данным Леверье, планета должна была пролетать вокруг Солнца от двух до четырех раз в год.

Впоследствии и другие ученые начали сообщать, что, вероятно, видели Вулкан. Часть из них на самом деле видели темные солнечные пятна, а другие просто ошибались. Так что официально никто, кроме Лескарбо, не утверждал о том, что видел планету.

Несмотря на это, планету продолжали обсуждать почти 70 лет, а в 1879 году в газетах даже анонсировался ее пролет мимо Солнца. Конечно, Вулкан так и не появился.

Возможно "открытая" Леверье планета до сих пор была бы удивительной тайной, если бы не появился Альберт Эйнштейн и его общая теория относительности, просто "уничтожившая" Вулкан.

Теория Эйнштейна смогла предсказать орбиту Меркурия без дополнительных планет. Теория предполагает, что массивные объекты (например, наше Солнце) оказывают гравитационное влияние на другие объекты (все планеты и другие космические тела) и чем более близкий объект, тем более значительное влияние он будет испытывать.

Таким образом, теория относительности смогла объяснить орбиту Меркурия, а Вулкан просто перестал существовать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что именно гравитационное влияние может свидетельствовать о том, что в Солнечной системе существует Планета Х.

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