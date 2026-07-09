Мало кто знает: почему Smart TV в магазине работает лучше, чем дома

Многие покупатели замечают, что после установки Smart TVдома качество изображения кажется хуже, чем в магазине. Это связано с использованием демонстрационного режима, который специально настраивают для привлечения внимания.

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Выставочный режим изменяет параметры изображения и использует специально подобранный контент, который редко доступен при обычном использовании телевизора. Об этом пишет android .com.pl.

Главная задача демонстрационного режима — сделать изображение телевизора максимально привлекательным по сравнению с другими моделями. Для этого увеличиваются уровень контрастности, яркость, а также активируется сглаживание движения.

Помимо настроек экрана, производители используют демонстрационный контент высокого качества. Например, на телевизоры могут быть загружены яркие видео в формате 4K. В то время как в домашних условиях найти телеканалы с таким форматом вещания значительно сложнее.

После покупки Smart TV автоматически переходит в домашний режим, рассчитанный на другие условия освещения. Именно поэтому изображение может казаться менее ярким и контрастным, чем в торговом зале.

Владельцы телевизоров с Google TV могут самостоятельно переключиться в демонстрационный режим. Для этого нужно открыть "Все настройки", перейти в раздел "Система", выбрать "Расширенные настройки видео" и изменить местоположение с "Дом" на "Магазин". После этого телевизор автоматически применит параметры демонстрационного режима.

Для других моделей также предусмотрены отдельные способы изменения настроек. На телевизорах LG нужно перейти в меню "Настройки" – "Справка" – "Домашний режим". На Samsung: "Настройки" – "Общие и конфиденциальность" – "Системный менеджер" – "Режим использования" – "Домашний режим". На телевизорах Sony необходимо открыть "Настройки", затем "Система", "Устройство" и выбрать "Демо-режим и сброс настроек изображения".

Однако настройки лучше не менять, если текущее качество изображения полностью устраивает пользователя. После возврата в домашний режим прежние настройки могут восстановиться не на всех телевизорах, а в отдельных случаях для этого может потребоваться сброс устройства до заводских настроек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что настроить яркость на телевизоре кажется простым делом, но именно этот параметр часто портит изображение, если выставить его неправильно. Слишком высокий уровень делает тёмные сцены серыми и плоскими, а слишком низкий — "съедает" детали в тенях. На самом деле под яркостью в настройках телевизора часто подразумевается не сила света экрана, а уровень черного.

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