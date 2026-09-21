Легендарный Winamp возвращается со своим собственным стриминговым сервисом: когда ждать

Winamp, популярный MP3-плеер для Windows, вернётся в следующем году уже в новом формате. Компания планирует запустить собственный премиальный стриминговый сервис в партнёрстве с Deezer, который предоставит технологии потокового воспроизведения и лицензированный музыкальный каталог.

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Об этом говорится в официальном заявлении Winamp. Новая версия плеера будет работать с локальными файлами, интернет-радио, подкастами и музыкальными библиотеками, хранящимися в облаке.

Новый Winamp не заменит классическое настольное приложение. Компания планирует оставить обе версии, а после запуска новой добавить премиальную подписку на основе технологий Deezer и к классическому плееру.

В Winamp утверждают, что оригинальным приложением до сих пор пользуются более 40 млн активных пользователей по всему миру. При этом новый продукт будет иметь собственный интерфейс, социальные функции и инструменты для поиска и организации музыки.

Партнерство с Deezer

Соглашение между Winamp и Deezer было подписано 1 июля 2026 года, за несколько недель до официального объявления. Оно предусматривает формат white-label, при котором Deezer будет обеспечивать инфраструктуру потоковой передачи и музыкальный каталог, а Winamp сохранит контроль над продуктом, брендом и отношениями с подписчиками.

Для Winamp это позволяет запустить музыкальный сервис без собственной лицензионной инфраструктуры. Deezer, со своей стороны, расширяет программу Deezer for Business, которая предусматривает предоставление собственных технологий другим брендам.

В первом полугодии 2026 года количество новых подписчиков Deezer по партнерским соглашениям составило 3,1 млн. Это примерно на 800 тысяч меньше, чем годом ранее, а доход этого сегмента сократился на 7,6% – до 70,7 млн евро.

Обещали ранее

Это не первая попытка Winamp вернуться в формате современного музыкального сервиса. В октябре 2018 года тогдашний генеральный директор компании Радиони и нынешний руководитель Winamp Group Александр Сабундджян заявлял, что новая версия плеера выйдет в следующем году.

Тогда компания планировала объединить в одном приложении MP3-файлы, облачные библиотеки, подкасты, стриминговые сервисы и интернет-радио. Однако запланированный на 2019 год запуск не состоялся.

В 2022 году Winamp представил обновленную версию классического плеера. А в сентябре 2024 года компания опубликовала исходный код программы на GitHub. Через несколько недель репозиторий удалили после критики лицензии и обнаружения в коде компонентов, принадлежащих Dolby и Microsoft.

Что известно о сервисе

Winamp пока не раскрывает цену будущей подписки и перечень платформ, на которых будет работать новый плеер. В компании заявляют, что модель подписки будет "принципиально иной" по сравнению с современными стриминговыми сервисами.

Также разработчики обещают возможность настраивать интерфейс, социальные функции и новые инструменты для поиска и организации музыки. Более подробную информацию о продукте компания планирует раскрыть в ближайшие месяцы.

Премиум-подписка станет для Winamp первой за почти 30 лет истории бренда. Новый сервис должен заработать в 2027 году, а Deezer обеспечит его стриминговой инфраструктурой и лицензионным каталогом.

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