Лед вокруг Антарктиды снизился до рекордного уровня, который 'далеко за пределами возможного'

Уровень Антарктического морского льда продолжает достигать новых ужасающих минимумов. Уже в третий раз за семь лет этот показатель достиг рекорда в зимний период.

Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в научном журнале Nature. Исследователи предполагают, что все новые рекорды являются признаком того, что южная точка Земли, возможно, следует к новой тревожной норме.

По данным BBC, спутниковые снимки Национального центра данных о снеге и льде показали, что в середине сентября уровень морского льда на Южном полюсе достиг очередного рекордно низкого уровня для зимнего сезона.

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Это уже третий раз за последние семь лет, когда морской лед Антарктиды побил тот же рекорд. Ученые опасаются, что этот рекордный показатель в ближайшем будущем может стать нормой для региона.

Старший научный сотрудник Национального центра данных о снеге и льде Вальтер Майер заявил, что рекордная потеря льда "столь далеко за пределами всего, что мы видели, что это почти удивительно".

Но морской лед вокруг Антаркиды это не просто прихоть природы, поскольку он невероятно важен и для человечества. Таяние морского льда чревато повышением уровня океана и потерей среды обитания для жителей Антарктики.

Кроме того, замерзшие полярные зоны служат защитным солнечным щитом, отклоняя солнечные лучи от Земли. Так что чем больше льда исчезнет, тем меньшей будет защита от Солнца. Это, в свою очередь, приведет к цепной реакции, поскольку еще больше льда начнет таять, так что каждая из проблем только обострится.

"Мы видим, насколько он (лед. – Ред.) стал более уязвимым", – сказал исследователь из Манитобского университета Робби Маллетт, работающий в Антарктике.

Он предостерегает, что такая хрупкость может осложнить работу в Антарктиде для ученых, поскольку лед, на котором они будут находиться, может просто отколоться и уплыть в море.

В 2020 году ученые обнаружили, что антарктическое таяние уже повлекло за собой повышение уровня моря. Речь идет о том, что из-за таяния льда уровень мирового океана повысился на 7,2 миллиметра с начала 1990-х годов. Это звучит не слишком угрожающе для людей, но в случае поднятия уровня моря важен фактор того, насколько низко к уровню моря проживает то или иное сообщество.

Так, нынешний уровень океана уже влияет на побережье, а также островные государства. К примеру, островное государство Тувалу может полностью уйти под воду уже к концу этого столетия. Кроме того, известно, что недавно коренные жители тихоокеанского острова Карти Суйтупо приняли решение покинуть свой тонущий остров, пока не стало слишком поздно. Поднятие уровня мирового океана также повлияло и на американский штат Луизиана, потерявший огромное количество суши.

Гляциолог из Университета Эксетера Мартин Зигерт заявил, что все выглядит так, будто человечество пробуждает "гиганта Антарктиды" и есть "очень, очень веские причины для беспокойства".

"Это потенциально очень тревожный признак изменения климата Антарктики, которого не было последние 40 лет", – подчеркнул он.

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