Это Ктулху? У побережья Антарктиды выловили существо с 20 руками. Фото

Группа ученых, исследовавшая холодные океанские воды вблизи Антарктиды в поисках загадочных морских животных, известных как Promachocrinus, или антарктические перьевые звезды, преуспела во время одной из своих "охот". Исследователи не только выловили желаемую особь, но и обнаружили, что это неизвестный ранее вид.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Invertebrate Systematics. Как сообщает Miami Herald, чтобы найти желаемое, ученые провели несколько исследовательских экспедиций в Южном океане в период с 2008 года.

Морское животное, которое они искали – Promachocrinus – это "большие" животные, которые могут жить на глубине от 20 до 2000 метров под водой и имеют "потусторонний вид" во время плавания, напоминая легендарного Ктулху – языческое божество из произведений-ужасов Говарда Лавкрафта.

Как и обычные морские звезды, перьевые звезды являются беспозвоночными океаническими животными, но отличаются от своих морских родственников.

В ходе своих исследований ученые собрали восемь перьевых звезд с характерной формой тела и даже открыли новый вид: Promachocrinus fragarius, или антарктическая клубничная перьевая звезда.

Существо имеет 20 ответвляющихся от центрального тела рукавов, говорится в исследовании. Ее цвет может варьироваться от "фиолетового" до "темно-красного". Исследователи не предоставили ее точных размеров, но назвали ее большой.

На опубликованных фотографиях видно, что новый вид имеет два типа придатков. Нижние, более короткие руки выглядят почти полосатыми и бугристыми, тогда как верхние, более длинные руки выглядят почти оперенными и мягкими.

Исследователи опубликовали также крупный план нижней части тела Promachocrinus fragarius. Оно имеет треугольную форму, шире вверху и сужается к округлому нижнему кончику. Текстура выглядит бугристой с кругообразными отступами, которые, вероятно, остались от отломанных рук.

Новый вид был назван в честь латинского слова "клубника", поскольку исследователи решили, что тело существа схоже с клубникой.

Хотя эти виды перьевых звезд были уникальными из-за своего местоположения и размера, этих существ в море хватает. По словам исследователей, антарктическую клубничную перьевую звезду находили по всему Южному океану на глубинах от примерно 65 до 1170 метров. Новый вид был идентифицирован на основе формы тела и анализа ДНК, говорится в исследовании.

Ученые также отметили, что количество рук для этого вида также было уникальным, поскольку большинство других представителей этой семьи имеют около пяти рук.

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