Какими будут новые наушники AirPods Pro: когда выйдут

Технологический гигант Apple, по сообщениям инсайдеров, уже активно работает над следующим поколением своих премиальных беспроводных наушников. Новое обновление, вероятно, принесет два ключевых и довольно неожиданные изменения, которые могут существенно расширить функциональность устройства.

Видео дня

Это свидетельствует о непрерывном стремлении Apple к инновациям в сегменте персонального аудио, повышая стандарты качества звука и интеграции с другими устройствами экосистемы. Ожидается, что будущая модель предложит пользователям не только улучшенный опыт прослушивания, но и совершенно новые возможности взаимодействия, информирует MacRumors.

Согласно инсайдерской информации от Марка Гурмана из Bloomberg, следующие AirPods Pro будут оснащены новым чипом Apple H3 для беспроводного аудио. Ожидается, что этот чип обеспечит значительно улучшенное качество звука по сравнению с текущим чипом H2, который используется в моделях AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3.

Кроме того, чип H3 должен существенно уменьшить задержку при передаче аудио, что является важным показателем для геймеров и любителей видеоконтента.

Вторым кардинальным нововведением, о котором ходит много слухов, является интеграция в наушники крошечных инфракрасных камер. Аналитик цепочки поставок Apple Мин-Чи Куо ранее предполагал, что такие камеры могут обеспечить "управление жестами в воздухе", хотя детали этой функции остаются нераскрытыми. Марк Гурман, со своей стороны, считает, что эти камеры могут открыть путь для некоторых функций искусственного интеллекта, подобных Visual Intelligence, доступных в новейших моделях iPhone.

Кроме того, Мин-Чи Куо ожидает, что следующие AirPods Pro будут иметь улучшенную интеграцию с гарнитурой Vision Pro, что логично вписывается в стратегию Apple по развитию своей экосистемы пространственных вычислений. Эта интеграция, вероятно, усилит взаимодействие между наушниками и пространственным аудио-опытом, предлагаемым Vision Pro. О других потенциальных функциях и изменениях пока официально не сообщалось.

Пока остается непонятным, какое именно название получит следующая модель: AirPods Pro 4 или это будет просто обновленная версия AirPods Pro 3. Стоит отметить, что AirPods Pro 2 были обновлены через год после запуска (получив зарядный футляр USB-C), но их название не изменилось.

Относительно сроков выпуска, Мин-Чи Куо прогнозирует, что следующие AirPods Pro появятся на рынке в 2026 году. Учитывая, что между предыдущими поколениями AirPods Pro (AirPods Pro, AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3) был трехлетний разрыв, такой срок выглядит вполне вероятным и делает возможным, что перед этим может появиться обновление текущей модели AirPods Pro 3.

OBOZ.UA ранее сообщал о функциях, которые получат новые AirPods Pro 3.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.