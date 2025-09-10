Новые AirPods Pro 3 имеют функцию живого перевода: все детали

Способность понимать собеседника, который разговаривает на незнакомом тебе языке после презентации Apple 9 сентября больше не фантастика. В представленных во время события наушниках AirPods Pro 3 появилась функция живого перевода с помощью искусственного интеллекта.

Но не только ею может похвастаться новинка. Обо всех усовершенствованиях подробно рассказало издание MacRumors.

Новые AirPods Pro 3 оснащены улучшенной системой активного шумоподавления. Также они могут похвастаться лучшей посадкой в ухе, усовершенствованным звуком и защитой от пота и воды IP57.

Apple заявила, что AirPods Pro 3 оснащены вдвое более эффективным активным шумоподавлением, чем AirPods Pro 2, и в 4 раза более эффективным шумоподавлением, чем оригинальные AirPods Pro. Новая модель также обеспечивает до 10:00 воспроизведения музыки в режиме прозрачности, что на 67% больше, чем у предыдущего поколения. С включенным активным шумоподавлением AirPods Pro 3 работают до восьми часов.

Одной из важнейших новых функций наушников является новый датчик сердечного ритма и интегрированная функция для тренировок. Используя только AirPods Pro 3 и iPhone, пользователи могут отслеживать свой пульс и количество сожженных калорий во время занятий спортом, а также закрывать кольцо Move и получать награды в Fitness.

Что касается дизайна, новые AirPods Pro 3 получили немного меньшие габариты, чем AirPods Pro 2, а внешняя геометрия амбушюров у них была выровнена по центру корпуса для большей устойчивости. Новые амбушюры с пенным наполнителем доступны в пяти размерах, чтобы обеспечить удобную посадку AirPods Pro 3 в ушах любого пользователя.

Новая модель также поддерживает функцию живого перевода, которая автоматически переводит иностранные языки в режиме реального времени с помощью Apple Intelligence. Эта функция пока доступна на английском, французском, немецком, португальском и испанском языках, а до конца года планируется добавить поддержку других языков.

Цена AirPods Pro 3 составляет 249 долларов США и они будут доступны для предварительного заказа уже сегодня. Запуск продаж новой модели наушников состоится в пятницу, 19 сентября.

