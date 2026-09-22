Каким будет iPhone 20 Pro: известны первые подробности

Ажиотаж вокруг новой линейки iPhone 18 ещё не утих, а в социальные сети уже начали просачиваться первые подробности о следующей модели – iPhone 20. Смартфон получит именно такой номер в честь юбилея, ведь в следующем году культовый гаджет от Apple отмечает свое 20-летие.

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Как пишет издание Phone Arena, в сети уже появились утечки о размерах экранов будущих флагманов iPhone 20. В частности, данные опубликовал один из самых авторитетных инсайдеров китайской сети Weibo под ником Digital Chat Station.

Согласно его данным, iPhone 20 Pro может получить дисплей диагональю около 6,41 дюйма с разрешением около 2686 x 1236 пикселей. Что касается версии Pro Max, то ее диагональ может увеличиться примерно до 6,96 дюйма, а разрешение составит 2912 x 1340 пикселей.

Помимо этих характеристик, инсайдер вновь намекает на возможный дизайн с изогнутым со всех четырех сторон стеклом (quad-curved). Слухи о том, что юбилейный iPhone будет стеклянным, ходят уже не первый месяц. Кроме того, Digital Chat Station утверждает, что Apple рассматривает возможность полностью отказаться от Dynamic Island и заменить его на лаконичный вырез в форме капли (punch-hole).

Хотя Digital Chat Station имеет солидную репутацию и немало точных прогнозов за плечами, пока еще слишком рано воспринимать эти слухи о габаритах как неоспоримый факт.

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