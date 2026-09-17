Apple представит еще 8 новинок до конца 2026 года: список

Традиционная сентябрьская презентация смартфонов от Apple уже осталась позади, однако инсайдеры и аналитики уверяют, что компания готовит еще немало сюрпризов. До конца текущего года ожидается анонс сразу восьми новых устройств, что делает вероятность проведения дополнительного октябрьского мероприятия чрезвычайно высокой.

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Как стало известно MacRumors, обновления коснутся практически всех категорий продукции, включая линейки планшетов, компьютеров Mac, устройств для умного дома и аудиотехники. Благодаря внедрению новейших чипов и расширенной поддержке искусственного интеллекта будущие новинки обещают существенно поднять планку производительности и удобства использования.

Обновления планшетов и компьютеров Mac

Поклонники компактных планшетов ждут новый iPad mini, который должен получить сверхмощный чипсет A19 Pro или A20 Pro, OLED-дисплей, инновационную аудиосистему без привычных отверстий и улучшенную защиту от влаги.

В сегменте компьютеров готовится обновленный моноблок iMac на базе нового процессора M6 в новых цветовых решениях. Базовая линейка ноутбуков пополнится 14-дюймовым MacBook Pro с чипом M6.

Кроме того, в конце 2026 года или в начале 2027 года ожидается масштабный редизайн серии – тонкая модель MacBook Pro/Ultra с OLED-дисплеем, поддержкой сенсорного управления, элементом Dynamic Island и чипами семейства M5.

Экосистема для умного дома

Большая часть новинок коснется устройств для комфорта и автоматизации дома:

Apple TV : новая ТВ-приставка получит чип A17 Pro (или более новый), расширенный объем оперативной памяти до 8 ГБ для работы с Apple Intelligence, поддержку Wi-Fi 7 благодаря фирменному чипу N1 и обновленный пульт Siri Remote.

: новая ТВ-приставка получит чип A17 Pro (или более новый), расширенный объем оперативной памяти до 8 ГБ для работы с Apple Intelligence, поддержку Wi-Fi 7 благодаря фирменному чипу N1 и обновленный пульт Siri Remote. HomePod mini : компактная колонка получит более современный процессор с поддержкой искусственного интеллекта Siri, улучшенное качество звучания, чип UWB второго поколения и новые цветовые варианты.

: компактная колонка получит более современный процессор с поддержкой искусственного интеллекта Siri, улучшенное качество звучания, чип UWB второго поколения и новые цветовые варианты. Home Hub: совершенно новый смарт-дисплей для дома с экраном от 6 до 7 дюймов, чипом A18, поддержкой FaceTime и собственной операционной системой для виджетов и часов. Устройство выйдет в настольном исполнении с динамиком и в версии для настенного монтажа.

Персональное аудио

В категории наушников Apple готовит к выпуску модель Beats 360. Это новые накладные наушники, которые по дизайну напоминают AirPods Max.

Они будут оснащены сменными амбушюрами и оголовьем, защитой от влаги по стандарту IPX4, а также системой активного шумоподавления, которая станет почти вдвое эффективнее по сравнению с Beats Studio Pro. Премьера этого аудио-девайса ожидается в ближайшее время.

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