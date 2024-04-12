Каким будет iPhone 16 Plus: появились данные о цветах

Увеличенная модель нового поколения iPhone может выйти сразу в семи цветах. Это на два цвета больше, чем у топовой сейчас модели iPhone 15 Plus.

Как пишет специализированное издание MacRumors, об этом свидетельствуют данные, появившиеся в канале Fixed focus digital. Этот канал публикует утечки относительно технических новинок на китайской платформе Weibo. Его авторы сообщили, что сейчас топовая модель смартфона Apple представлена в пяти цветах: синем, розовом, желтом, зеленом и черном. Уже осенью должна выйти ее преемница, которую можно будет выбрать в такой палитре: синий, розовый, желтый, зеленый, черный, а также белый и фиолетовый цвета.

Источник канала не предоставил никаких других деталей по поводу будущего iPhone 16 Plus. Поэтому из его данных не понятно, будут ли эти оттенки представлены полностью или частично только в iPhone 16 Plus, или их можно будет увидеть и на меньшем iPhone 16. Учитывая, что обе модели, как ожидается, будут идентичны по характеристикам и будут отличаться только размерами, эксперты предполагают , что второй вариант кажется более вероятным.

Однако авторы издания отметили, что канал Fixed focus digital имеет неоднозначную репутацию и подчас предоставляет недостоверные сведения. Поэтому сейчас они ожидают подтверждения информации о цветовой гамме нового iPhone из других источников.

Что касается флагманских моделей iPhone 16 Pro, ходят слухи, что они могут появиться в новых титановых цветах "космический черный" и "розовый". При этом оттенок "синий титановый" может исчезнуть. Именно его заменят розовым. А "космический черный" придет на смену "титановому черному".

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