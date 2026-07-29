Какие функции Apple исчезли навсегда: почему от них отказались

Компания Apple любит громко заявлять о том, какие новые фишки она придумала для своих гаджетов, и как они изменят будущее буквально до неузнаваемости. Однако она становится гораздо сдержаннее, когда решает от чего-то избавиться. Просто убирает это и даже не всегда объясняет, почему.

Видео дня

За последние 20 лет Apple постепенно убрала множество функций, которые люди считали само собой разумеющимися. Некоторые из них были аппаратными – как разъем для наушников, кнопка Home или Touch ID в iPhone, другие касались программной части. О самых значимых утратах рассказало издание Slash Gear. Некоторые из аргументов, объясняющих, почему было принято решение убрать ту или иную особенность, действительно убедительны. Другие же больше похожи на желание сократить расходы или подстроить бизнес-процесс, прикрыв его под видом прогресса. Многие из этих изменений так и не выдержали проверки временем, а об отдельных утратах на форумах спорят до сих пор.

Разъем для наушников 3,5 мм

Apple отказалась от аудиоразъема в iPhone 7 в 2016 году, назвав его устаревшим аналоговым рудиментом, который лишь занимает драгоценное внутреннее пространство. Официально компания утверждала, что порт Lightning лучше передает цифровой звук, и параллельно подталкивала всех к беспроводному будущему. Случайно или нет, но это решение совпало с появлением AirPods, которые быстро превратились в миллиардный источник прибыли.

3D Touch

Технология, которая различала силу нажатия на экран и позволяла предварительно просматривать содержимое, исчезла без каких-либо громких анонсов. В iPhone 11 её незаметно заменили на Haptic Touch – обычное длительное удерживание пальца. Часть давних пользователей долго скучала по удобному функционалу Peek and Pop, хотя многие люди вообще не заметили этой замены.

Touch ID и кнопка Home

С выходом iPhone X в 2017 году компания отказалась от традиционного дизайна с широкими рамками и кнопкой Home со сканером отпечатков пальцев. Инженеры попытались встроить Touch ID под экран, но так и не достигли необходимой точности, поэтому полностью перешли на Face ID. В Apple это решение объяснили соображениями безопасности: вероятность ложного срабатывания Face ID составляет 1 к миллиону, тогда как у Touch ID – 1 к 50 тысячам.

Переключатель отключения звука

Легендарный физический тумблер, появившийся ещtё в самом первом iPhone в 2007 году, просуществовал 16 лет. В 2023 году в линейке Pro его заменили на универсальную кнопку Action Button, а впоследствии это изменение перенесли и на базовые модели. И хотя новую кнопку можно настроить под любые задачи – от фонарика до запуска камеры, пользователи лишились главного: возможности наощупь и мгновенно понять, включен ли звуковой режим.

Game Center

Запущенный в 2010 году как единый хаб для достижений, списков лидеров и друзей по играм, Game Center лишился своего отдельного приложения уже в 2016 году. Все настройки разбросали по системным меню и отдельным играм, что сделало управление профилем крайне неудобным. Однако спустя десять лет Apple, похоже, осознала ошибку и вернула подобную концепцию в новом игровом центре в iOS 26.

iTunes

Появившись в 2001 году как простой музыкальный плеер, за два десятилетия iTunes превратился в громоздкого монстра, отвечавшего и за музыку, и за фильмы, и за подкасты, а также за синхронизацию устройств. В 2019 году Apple окончательно закрыла программу на Mac, разделив ее функционал на отдельные удобные приложения: Music, TV, Podcasts и Finder. Это позволило Apple Music стать полноценным и удобным конкурентом для Spotify.

Кабель Lightning

Фирменный разъем Lightning прослужил Apple более одиннадцати лет, начиная с iPhone 5. Компания, вероятно, продолжала бы использовать его и дальше, если бы не категорическое требование Европейского Союза унифицировать зарядные устройства с целью сокращения электронных отходов. Apple публично сопротивлялась этому решению, заявляя, что принудительная стандартизация вредит инновациям, но в конечном итоге была вынуждена перевести iPhone 15 на USB-C.

Порты USB-A

В 2016 году Apple радикально обновила MacBook Pro, оставив в нем только порты USB-C ради максимальной тонкости корпуса. Такой резкий шаг заставил пользователей покупать кучу переходников и адаптеров даже для обычных флешек или SD-карт. Впоследствии выяснилось, что это был не способ заработать на переходниках, а ставка на будущее – USB-C действительно стал мировым стандартом, хотя в 2021 году компания всё же вернула в ноутбуки HDMI и MagSafe.

Сенсорная панель Touch Bar на Mac

OLED-полоска Touch Bar появилась на MacBook Pro в 2016 году вместо верхнего ряда клавиш F1–F12. Компания обещала адаптивное управление под каждое приложение, однако нововведение не прижилось из-за отсутствия физической клавиши Escape и постоянных случайных нажатий. В итоге в 2021 году Apple полностью отказалась от Touch Bar, вернув классические механические клавиши по просьбе профессиональных пользователей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие новые функции появятся в операционной системе iOS 27 от Apple.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.