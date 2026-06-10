Когда выйдет iOS 27: какие новые функции появятся

На нынешней конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) компания официально анонсировала iOS 27 – новейшую версию своей операционной системы для смартфонов. И в ней техногигант из Купертино предложит несколько интересных обновлений.

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О главных из них рассказало издание Slash Gear. А также о том, когда ждать стабильную версию новой операционки для iPhone и как ее правильно установить уже сейчас, если вам не терпится увидеть будущее раньше всех.

Когда ждать выхода iOS 27

Тем, кто хочет опробовать новую систему в деле, стоит иметь в виду, что до релиза стабильной версии пройдет еще немало времени. Как это происходит уже годами, новейшая версия iOS будет проходить длительную стадию бетатестирования перед окончательным развертыванием. Фактически, первая бета-версия iOS 27 для разработчиков уже вышла и доступна для загрузки. Следующим шагом станет публичная бета-версия, выход которой ожидается до июля 2026 года. Стабильная же версия iOS 27 должна стать доступной для широкой общественности осенью. Вероятнее всего, ее релиз будет совпадать по времени с запуском моделей iPhone следующего поколения.

В отличие от iOS 26, которая принесла несколько кардинально новых функций, в iOS 27 основное внимание уделено повышению производительности, скорости отклика и ежедневному удобству использования. Новая операционная система обещает более быстрый запуск приложений, а также существенные улучшения для технологии AirDrop, которая теперь должна работать на 80% быстрее. Фирменный язык дизайна Liquid Glass также развивается: пользователи получат ползунок прозрачности, с помощью которого смогут самостоятельно настраивать уровень полупрозрачных элементов по всему интерфейсу. Apple обновила также иконки приложений, которые теперь имеют более четкие детали и дополнительные слои преломления света.

Есть хорошие новости и для владельцев старых моделей iPhone. В Apple подтвердили, что все устройства, которые поддерживали iOS 26, имеют право на обновление до iOS 27. Это означает, что будут поддерживаться даже достаточно старые модели – включая iPhone 11 (выпущенным в 2019 году) и iPhone SE второго поколения (выпущенным в 2020 году). В Apple отмечают, что используют новую систему планирования задач центрального процессора, которая сделает работу старых устройств более плавной и быстрой.

Все новые функции в iOS 27

Эксперименты Apple с генеративным искусственным интеллектом не достигли того уровня успеха, на который компания рассчитывала изначально. Новейшая версия iOS имеет целью это исправить. Именно этим можно объяснить тот факт, что умный помощник Siri претерпел серьезное обновление в iOS 27. Цифровой ассистент теперь называется Siri AI: он способен вести и понимать естественный диалог, а также выполнять более сложные запросы. Одним из самых больших улучшений Siri стал лучший контекстный анализ. Помощник теперь помнит предыдущие разговоры, понимает, что именно происходит на вашем экране, и умеет давать более точные и уместные ответы. Усовершенствования коснулись и других ИИ-функций: в iOS 27 появились более эффективные инструменты для редактирования изображений, лучшая функция очистки фотографий от лишних объектов, а также интеллектуальное упорядочение контента в различных приложениях.

Еще одним нововведением в iOS 27 стал пакет защитных функций для детей. В его центре –усовершенствованный набор инструментов родительского контроля, который предлагает более надежные средства безопасности при просмотре веб-страниц, включая автоматическое размывание чувствительных изображений в сообщениях. Обновленное приложение Mail получило систему сортировки по важности, что облегчает пользователям поиск старых электронных писем. Благодаря iOS 27 пользователи Android и Windows смогут делиться фотографиями с владельцами устройств Apple с помощью совместных альбомов iCloud. Кроме того, операционная система позволяет настраивать персонализированный эквалайзер при подключении беспроводных наушников Apple. Наконец, приложение Apple Maps теперь предлагает более детализированные аэроснимки и обновленную функцию трехмерного просмотра Flyover.

Как и всегда, если вы планируете установить бета-версию iOS 27 на свой смартфон, настоятельно рекомендуем делать это на резервном устройстве. Пока не выйдет стабильная версия системы, не все функции могут работать как следует, к тому же могут возникать определенные угрозы для безопасности смартфона.

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