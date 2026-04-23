Какие файлы никогда не следует загружать в облачное хранилище: почему так

Использование облачных хранилищ – чрезвычайно удобный способ держать под рукой все ваши файлы: от памятных фотографий до рабочих отчетов. Облако выручает, когда на компьютере заканчивается место, но несмотря на всю надежность современных сервисов, существуют типы документов, которые стоит хранить исключительно локально.

Основная причина – безопасность данных. Да, серверы крупных компаний, предоставляющих услуги облачного хранения, хорошо защищены, однако ваши данные все равно находятся не под вашим полным контролем. Это означает, что в случае масштабного взлома или утечки, злоумышленники могут получить доступ к вашей конфиденциальной информации. Поэтому издание BGR назвало четыре типа файлов, которые не стоит класть в "облако" для собственной безопасности.

Файлы с персональными данными

Безусловно, иметь цифровые копии свидетельства о рождении, сканы загранпаспорта, техпаспорта на авто или водительского удостоверения – это практично. Кажется логичным, что вы сможете получить к ним доступ из любой точки мира, например, чтобы забронировать билет или заполнить анкету. Однако лучше держать такие файлы на собственном жестком диске.

Если произойдет утечка данных, один-единственный документ предоставит злоумышленникам полный набор информации о вас: имя, дату рождения, адрес и номер документа. Это делает кражу личности чрезвычайно простой. Имея такую "базу", преступники могут открывать счета на ваше имя, получать доступ к банковским аккаунтам или делать покупки онлайн. Последствия такого инцидента – это длительные финансовые и юридические баталии, которые обернутся для вас огромными затратами.

Финансовые отчеты

Возникает соблазн хранить весь архив своих финансовых дел в облаке, чтобы иметь к нему быстрый доступ. Это могут быть выписки из банка, налоговые декларации, отчеты об инвестициях или копии счетов. Но этого следует избегать. Надежнее хранить такие документы на локальных накопителях, рассортировав их по годам или категориям. Если вы хотите быть уверенными на 100%, можно даже использовать старый проверенный метод – распечатать важные бумаги и сложить их в папку.

Большинство такой информации, при необходимости, можно снова загрузить через онлайн-банкинг или спросить в учреждении. Поскольку финансовые записи содержат чрезвычайно подробную информацию о ваших счетах и общем состоянии, они становятся приоритетной целью для киберпреступников.

Медицинские сведения

Сегодня многие носят смарт-часы или фитнес-трекеры, которые круглосуточно собирают данные о здоровье. Хотя компании-производители должны строго соблюдать правила конфиденциальности, эти данные все равно могут использоваться в коммерческих целях. Что касается детальных медицинских карт или результатов обследований, то лучше доверить их хранение профессиональным медицинским учреждениям или использовать специально защищенные программы, рекомендованные врачами.

Если вы привыкли хранить результаты анализов самостоятельно, держите их дома в бумажном виде или на зашифрованном диске. Информация о состоянии здоровья может быть использована не только для шантажа, но и для получения рецептурных препаратов или проведения махинаций со страховыми выплатами на ваше имя.

Юридические документы

Завещания, доверенности, документы на право собственности и другие важные контракты – это вещи, которые каждый хочет сохранить от потери или повреждения. Однако утечка такой информации может иметь разрушительные последствия: от того же самого выдачи себя за другое лицо до прямого шантажа.

Юридические документы являются строго конфиденциальными и предназначены только для ваших глаз и глаз вашего адвоката. Их никогда не следует держать в облаке в электронном виде. Если вам нужно иметь их под рукой "на всякий случай", используйте защищенные локальные системы хранения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему стоит отказаться от флешек и на каких устройствах стоит хранить свои данные.

