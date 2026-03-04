Забудьте о флэшках: где лучше хранить данные

Флэшки стали популярными не просто так: это едва ли не самый дешевый и при этом весьма компактный способ хранения данных. После выхода этого формата на рынок, они быстро стали основным инструментом для локального бэкапа.

Видео дня

Однако со временем стало понятно, что эти гаджеты имеют способность внезапно ломаться, к тому же они неустойчивы к взлому. Сейчас существуют более удобные и безопасные способы хранения ценной информации. И издание BGR.com рассказало о лучших

Флэшки могут "умереть" без предупреждения

Эти устройства никогда не разрабатывались для длительного хранения информации. Хотя отдельные экземпляры могут прослужить более десяти лет, риск преждевременного выхода из строя есть всегда. Все зависит от качества компонентов и интенсивности использования устройства. Обычно флэшки выдерживают около 10 000 циклов записи или чуть больше, в зависимости от класса устройства.

При средней нагрузке нормальная флэшка имеет срок службы в 5-10 лет. Но никто не даст гарантии, что ваше устройство продержится так долго. Некоторые из них выключаются навсегда внезапно, без каких-либо симптомов или предупреждений. Если это происходит с вашей флэшкой, восстановление данных с нее становится тем еще квестом. Поэтому доверять флэшке критически важные файлы – плохая идея.

Кроме надежности, есть вопрос приватности и безопасности. Из-за своего компактного размера флэшки очень легко теряются. Любой, кто ее найдет, получит доступ к вашим файлам, ведь большинство стандартных моделей не имеют паролей или шифрования. Надо быть очень осторожным с тем, где и как вы их храните. Кроме того, флэшки – настоящий рассадник вирусов. Достаточно просто подключить ее к уже инфицированной системе, как она подхватит "заразу". После этого вредоносное ПО может повредить ваши данные или, что хуже, открыть к ним доступ хакерам.

Почему стоит перейти на SSD-накопители

Флэшки, как подсказывает название, используют флэш-память. Та же технология лежит в основе SSD-дисков, но между ними есть огромная разница. В SSD используются многоуровневые ячейки (MLC), которые выдерживают значительно больше циклов перезаписи, чем память в обычной флэшке.

Кроме того, SSD имеют гораздо более совершенную систему выравнивания износа. Это помогает распределять нагрузку равномерно по всему диску, а не "убивать" какую-то одну его часть. В подавляющем большинстве бюджетных флэшек такие защитные механизмы попросту отсутствуют. Хотя в основе лежат похожие технологии, флэшки нельзя сравнивать с SSD и тем более не стоит считать их надежным решением для резервного копирования.

Облака и другие альтернативы для локального бэкапа

Когда речь идет о данных, пользователи обращают внимание на три вещи: легкий доступ, приватность и надежность. Флэшка дает только первый пункт. Именно поэтому пользователи все чаще выбирают внешние диски или облачные хранилища.

Облако – отличная замена физическим носителям. Если выбрать проверенный сервис, например Google Drive, ваши данные обычно шифруются, что предотвращает их слив даже в случае взлома. К тому же файлы в облаке доступны со всех ваших устройств, что для многих является огромным плюсом.

Что касается физических носителей, то здесь есть выбор между внешними HDD и SSD. Хотя они дороже флэшки, зато предлагают лучшую производительность и значительно более долгий срок службы.

Большинство внешних дисков (и HDD, и SSD) по сроку службы часто переживут компьютеры, с которыми они работали. Поэтому, если вы хотите хранить данные локально и не готовы жертвовать надежностью, внешний диск – это разумный выбор.

Если вы планируете приобрести себе такой накопитель, имейте в виду, что HDD дешевле и лучше подходят для нечастого обращения к записанным на них файлам, тогда как SSD, благодаря скорости, идеальны для частого использования и быстрых бэкапов.

Наличие альтернатив не делает флэшки ненужным – их до сих пор удобно использовать для переноса файлов между ПК или как загрузочные диски для установки ОС. Но никогда не рассматривайте флэшку как основное место для хранения резервных копий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно заряжать ноутбук от повербанка – на что нужно обратить внимание при выборе портативного источника питания.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.