Как выбрать повербанк: на что обязательно обратить внимание

Повербанки остаются незаменимыми аксессуарами для активных пользователей смартфонов, планшетов и даже ноутбуков. Однако после ужесточения авиационных правил по перевозке литий-ионных устройств многие люди сталкиваются с необходимостью более тщательно подходить к выбору такого гаджета.

Видео дня

Неправильно выбранный повербанк может не только быстро разрядиться, но и стать опасным из-за перегрева или дефектов. Современный рынок предлагает сотни моделей, но только знание основных параметров позволяет найти действительно качественный и безопасный вариант.

Специалисты TechNave дали советы, на что обращать внимание при покупке, чтобы избежать типичных ошибок. Понимание технических характеристик и правил безопасности сделает ваш выбор уверенным и оправданным.

Как оценить реальную емкость и соответствие вашим требованиям

Основной параметр любого повербанка — это его емкость, которую производители указывают в миллиампер-часах (mAh). Однако настоящий запас энергии измеряется в ватт-часах (Wh), и именно этот показатель регулируется авиакомпаниями. Чтобы перевести mAh в Wh, применяется простая формула: Wh = (mAh × напряжение) ÷ 1000.

Большинство повербанков работают при номинальном напряжении 3,7 В, поэтому 10 000 mAh соответствует примерно 37 Wh, а 20 000 mAh — около 74 Wh.

Большинство авиалиний позволяют брать на борт повербанки общей емкостью до 100 Wh без дополнительных разрешений, а устройства от 100 до 160 Wh — только по согласованию с персоналом. Именно поэтому модели на 30 000 mAh (111 Wh) часто требуют специального разрешения, а чрезмерно мощные повербанки вообще могут быть запрещены к перевозке.

Как правильно выбрать повербанк

При выборе повербанка обязательно изучите выходные параметры: напряжение и силу тока (например, 5V/2A, 9V/2A, 20V/3A). Для обычных смартфонов достаточно стандартных 5V/2–3A, тогда как ноутбуки и некоторые планшеты нуждаются в поддержке более высоких напряжений и протоколов быстрой зарядки — USB Power Delivery (PD) или Qualcomm Quick Charge.

Полезной опцией станут модели с несколькими портами, но помните, что при одновременной зарядке нескольких устройств мощность на каждый порт может снижаться.

Большое значение имеет качество: отдавайте предпочтение повербанкам от проверенных производителей (Anker, Baseus, Ugreen, Belkin, Yoobao, Pineng) и обязательно ищите международные сертификаты безопасности — CE, FCC, RoHS.

Очень дешевые "ноунейм" модели часто имеют сомнительное качество сборки и аккумуляторов, что может привести к перегреву, набуханию или даже воспламенению.

Дополнительно позаботьтесь о правильном хранении: избегайте прямых солнечных лучей, не оставляйте устройство на длительном заряде после 100% и регулярно проверяйте корпус на трещины или вздутие.

OBOZ.UA также предлагает советы по правильной зарядке повербанков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.