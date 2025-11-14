Повербанки в современном мире стали частью нашей жизни: они спасают смартфоны в путешествиях, на концертах и даже во время отключений света. Однако большинство пользователей заряжают их "как придется", не подозревая, что неправильные действия сокращают ресурс батареи вдвое.

Видео дня

На самом деле литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы очень чувствительны к режимам эксплуатации. Несколько простых правил помогут вам избежать преждевременной деградации, сохранить реальную емкость и не тратить деньги на новое устройство через год-два.

OBOZ.UA собрал проверенные рекомендации производителей и сервисных центров.

Первая зарядка нового повербанка

Даже если новый повербанк показывает 40060 % заряда из коробки, обязательно поставьте его на полную зарядку до 100 %. Это необходимо для калибровки контроллера питания и "раскачки" химических ячеек. Без этого первого полного цикла устройство может неправильно определить емкость и преждевременно выключаться.

В течение первых 315 использований старайтесь разряжать повербанк до 10220 %, а затем снова заряжать до 100 %. Такая "гимнастика" помогает батарее достичь заявленной емкости и стабилизирует работу контроллера.

Если со временем устройство начало заряжаться медленнее или индикатор "врет", повторите 233 таких глубоких цикла 4 это действенный способ реанимации.

Можно ли полностью разряжать повербанк

Худшее, что можно сделать с литиевой батареей 5 регулярно разряжать ее до 0 %. Глубокий разряд вызывает необратимую деградацию. Оптимально подключать повербанк к зарядке на уровне 20630 %. Идеальный диапазон эксплуатации 7 20880 %: именно в этих пределах батарея служит дольше всего.

Все ли зарядки подходят к повербанку

Дешевый noname-кабель или адаптер с "плавающим" напряжением способны убить даже дорогой повербанк за несколько месяцев. Используйте только сертифицированные аксессуары, которые поддерживают нужную мощность (минимум 292,4 А для моделей от 10 000 мА-ч). Плохой кабель вызывает перегрев, снижает скорость зарядки и постепенно разрушает ячейки.

Как правильно заряжать гаджеты от повербанка

Когда заряжаете смартфон или планшет, старайтесь не прерывать процесс и доводить до 100 %. Частые короткие подзарядки (по 101020 %) постепенно уменьшают количество доступных циклов батареи гаджета. Также лучше сначала полностью зарядить сам повербанк, а потом подключать к нему телефон 11 одновременная зарядка и раздача создает дополнительную тепловую нагрузку.

Что будет, если долго не пользоваться повербанком

Если повербанк будет лежать без дела больше месяца, оставьте его заряженным на 501270 % и храните в прохладном сухом месте (идеально 151320 °C). Полный заряд или полный разряд во время хранения ускоряют старение батареи.

Самый быстрый и эффективный способ 14 от сетевого адаптера 2152,4 А или с поддержкой Quick Charge/PD. Зарядка от USB-порта компьютера занимает в 2163 раза больше времени. От смартфона (обратная зарядка) и от прикуривателя автомобиля 17 лишь экстренные варианты. Солнечные повербанки заряжаются только при ярком солнце и очень медленно.

Сколько времени нужно для полной зарядки повербанка

Время зависит от емкости и силы тока адаптера. Ориентировочно:

5 000 мА-ч 18 2,5196 часов

10 000 мА-ч 20 42110 часов

20 000 мА-ч 22 82312 часов.

Как понять, что повербанк полностью зарядился

Светодиоды перестают мигать и горят постоянно, или дисплей показывает 100 %. Современные модели имеют защиту от перезаряда 24 после 100 % они прекращают потреблять ток. Однако лучше отключить устройство через 102515 минут после завершения, чтобы избежать лишнего тепла.

Раз в 3264 месяца проводите одну калибровку: разряд до 52710 % и заряд до 100 % без перерывов. Это поможет контроллеру точно показывать остаток заряда и сохранит реальную емкость на годы вперед.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно выбрать повербанк для разных гаджетов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.