Как узнать, кто звонит с незнакомого номера: простой трюк

Звонки с незнакомых номеров могут поступать как от мошенников, так и от людей, которые просто сменили телефон. Один из самых простых способов проверить, кто пытается связаться, — воспользоваться возможностями Viber, который в некоторых случаях показывает имя абонента даже без сохранения номера в контактах.

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Функция определения абонентов описана со ссылкой на возможности мессенджера Rakuten Viber. Информацию собрал OBOZ.UA.

Проверить неизвестный номер можно без дополнительных сервисов. Для этого достаточно открыть Viber, ввести номер телефона, с которого поступил звонок, и нажать кнопку "Написать". Если владелец номера зарегистрирован в мессенджере и его профиль доступен для просмотра, приложение покажет имя или никнейм пользователя.

Кроме того, в Viber работает функция "Идентификация абонентов". Она позволяет определять некоторые номера, даже если они не сохранены в телефонной книге пользователя. Система сверяет номер со своей базой данных и, если находит совпадение, отображает имя звонящего.

База формируется благодаря контактной информации, которой пользователи делятся при использовании мессенджера. Именно это позволяет сервису распознавать часть неизвестных номеров и помогать пользователям быстрее оценить, стоит ли отвечать на звонок.

В то же время функция не гарантирует определение каждого абонента. Если номера нет в базе, звонок осуществляется через сторонние сервисы или владелец скрыл свои данные в настройках конфиденциальности, информация о нем может не отобразиться.

Несмотря на эти ограничения, использование встроенной идентификации в Viber может стать дополнительным инструментом для проверки незнакомых номеров и помочь избежать нежелательных или потенциально мошеннических звонков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июне 2026 года украинцы осуществили 35 265 переносов мобильных номеров от одного оператора к другому (функция MNP) — преимущественно в lifecell. Чаще всего к другим операторам переходили абоненты "Киевстара".

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