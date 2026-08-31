Как ускорить работу старого MacBook: советы эксперта

Если старый MacBook стал работать медленнее, это еще не повод сразу же сбрасывать его до заводских настроек или покупать новый компьютер. Причиной снижения производительности могут быть переполненный накопитель, чрезмерное использование оперативной памяти или программы, создающие лишнюю нагрузку на систему.

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Эксперты из Engadget советуют сначала определить конкретную причину проблемы, а уже потом приступать к ее устранению. Несколько простых проверок могут помочь заметно ускорить работу ноутбука без дорогостоящего ремонта или замены устройства.

Сначала перезагрузите MacBook и проверьте хранилище

Самый простой шаг, который стоит сделать, особенно если MacBook начал тормозить недавно, — перезагрузить его. Для этого нужно открыть меню Apple и выбрать пункт "Перезагрузить", после чего некоторое время поработать с компьютером в обычном режиме.

Если замедление снова появляется после запуска определенной программы, это может указывать на источник проблемы. В таком случае стоит проверить именно это приложение и его влияние на систему.

Еще одной распространенной причиной медленной работы является нехватка свободного места на основном накопителе.

Проверить состояние хранилища можно через Системные настройки → Основные → Хранилище.

Система покажет, какие файлы и программы занимают больше всего места, а также предложит рекомендации по его освобождению. Ненужные документы и приложения можно удалить, а большие файлы – перенести на внешний накопитель, например портативный SSD.

Найдите программу, которая перегружает систему

Чтобы понять, что именно замедляет работу MacBook, стоит воспользоваться программой "Мониторинг системы" (Activity Monitor). Быстрее всего ее можно найти через Spotlight, нажав Command + Space и введя название приложения.

Во вкладке CPU можно увидеть, сколько ресурсов процессора используют отдельные программы и системные процессы. Если во время зависания ноутбука какое-то приложение регулярно оказывается среди самых ресурсоемких, стоит закрыть его и запустить заново.

Иногда проблему можно решить проще –например, закрыв лишние вкладки браузера или уменьшив количество одновременно открытых программ. Особенно это актуально для старых моделей MacBook с ограниченными аппаратными ресурсами.

Также полезно проверить вкладку "Память". Здесь важнее обращать внимание не на количество свободной оперативной памяти, а на график Memory Pressure.

Зеленый цвет означает, что система эффективно работает с памятью, тогда как желтый или красный сигнализирует о повышенной нагрузке. Если график часто меняет цвет, стоит закрыть программы, которые потребляют больше всего оперативной памяти.

Отключите ненужные программы, работающие в фоновом режиме

Некоторые приложения автоматически запускаются при каждом входе пользователя в систему. Это может незаметно увеличивать нагрузку на MacBook и замедлять его запуск.

Проверить список таких программ можно через "Системные настройки" → "Общие" → "Элементы входа и расширения". Если какое-то приложение не нужно запускать автоматически, его можно удалить из списка.

В этом же разделе стоит проверить приложения, которым разрешено работать в фоновом режиме. Они могут синхронизировать данные, проверять обновления и выполнять другие задачи даже тогда, когда пользователь не открывал их вручную.

В то же время отключать все фоновые процессы без разбора не стоит. Приложения, необходимые для резервного копирования, синхронизации или других важных функций, лучше оставить активными.

Проверьте режим питания и обновления macOS

На некоторых моделях MacBook производительность зависит от выбранного режима питания. Открыть соответствующие настройки можно через "Системные настройки" → "Аккумулятор".

Стандартный автоматический режим стремится найти баланс между производительностью и энергопотреблением. В то же время режим экономии заряда (Low Power) может ограничивать производительность ради более длительной работы от аккумулятора.

Если MacBook работает медленно, а режим экономии энергии включен, стоит попробовать перейти в автоматический режим. Некоторые модели MacBook Pro также имеют режим высокой производительности, однако он рассчитан прежде всего на длительные ресурсоемкие задачи, в частности монтаж видео или работу с 3D-графикой.

Не менее важно регулярно обновлять macOS. Проверить наличие обновлений можно в "Системных настройках" → "Общие" → "Обновление программного обеспечения".

Обновления не всегда напрямую ускоряют работу компьютера, однако новые версии системы могут устранять ошибки, повышать стабильность и решать проблемы совместимости программ.

Когда гаджет требует более глубокой диагностики

Если простые способы не помогли найти причину замедления, можно перейти к более детальной проверке системы. Один из вариантов – запуск Mac в безопасном режиме, который позволяет определить, связана ли проблема с программами и компонентами, загружаемыми при запуске.

Способ входа в безопасный режим зависит от того, какой процессор используется в компьютере – Apple Silicon или Intel. Поэтому перед запуском стоит ознакомиться с инструкцией именно для своей модели Mac.

Если есть подозрение на проблемы с накопителем, можно воспользоваться инструментом First Aid в программе Disk Utility. Он способен обнаружить и исправить некоторые ошибки файловой системы и структуры диска.

В то же время эксперты отмечают, что безопасный режим и проверка диска не являются универсальными способами ускорить работу MacBook. Их лучше использовать для поиска конкретных неисправностей, а не в качестве регулярного средства оптимизации.

В большинстве случаев старый MacBook можно заставить работать быстрее без радикальных решений. Достаточно проверить свободное место, нагрузку на процессор и память, лишние фоновые программы и настройки питания, чтобы найти факторы, которые больше всего влияют на производительность.

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