Знают не все: 5 топовых функций, которые выполняет MacBook

Компания Apple создала поистине великолепные ноутбуки, узнаваемые даже с первого взгляда. И неважно, какой у вас MacBook – Neo, Air или Pro, все они оснащены фирменным процессором компании, который произвел революцию на рынке компьютеров, совместив превосходную производительность с длительным временем автономной работы.

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Однако MacBook – это отличное устройство в том числе и благодаря менее известным функциям, которые превращают работу с этим гаджетом в удовольствие. Они также отлично совместимы с iPhone, iPad и Apple Watch – вот почему многие покупатели переплачивают за Mac, чтобы получить целую экосистему, которая работает как единый организм. О главных скрытых фишках этих компьютеров рассказало издание BGR.

Sidecar – второй экран

Эта функция, появившаяся в 2019 году с macOS Catalina, превращает iPad во второй беспроводной дисплей для MacBook, позволяя расширить рабочее пространство без покупки дополнительного монитора. Это особенно удобно для многозадачности в таких программах, как Adobe Illustrator, Photoshop или Apple Creator Studio, а также для использования Apple Pencil. Для активации необходимо войти под одной учетной записью Apple на обоих устройствах, включить Bluetooth, Wi-Fi и Handoff, а затем выбрать iPad в "Системных настройках" (раздел "Дисплеи", нажав "+" или в раскрывающемся меню) или через Центр управления в опции "Дублирование экрана", после чего можно настроить расширение или зеркальное отображение рабочего стола. Системные требования весьма демократичны, поскольку функция работает на компьютерах с macOS Catalina или более поздней версией (процессор Apple Silicon не обязателен). Она также требует двухфакторной аутентификации для учетной записи, версии iPadOS не ниже 13-й и размещения устройств в радиусе 9 метров друг от друга с включенными Wi-Fi и Bluetooth.

iPhone Mirroring – "зеркало" для вашего смартфона

Добавленная в 2024 году вместе с macOS Sequoia и первым пакетом Apple Intelligence, функция iPhone Mirroring позволяет полноценно взаимодействовать с iPhone прямо с экрана MacBook. Так можно просматривать рабочий стол телефона, запускать приложения iOS, отвечать на уведомления и копировать файлы между устройствами без физического контакта с мобильным, хотя для начала работы всё же придётся разблокировать телефон паролем и снова его заблокировать. Этот инструмент незаменим, когда требуется доступ к исключительно мобильному контенту, а постоянно отвлекаться на телефон неудобно или неуместно в рабочей обстановке. Чтобы воспользоваться этой функцией, понадобится Mac с macOS Sequoia или более поздней версией на базе процессора Apple Silicon или чипа безопасности Apple T2 (есть в последних моделях на базе Intel), а также iPhone с iOS 18 или более поздней версией, защищенный паролем. Оба устройства должны быть подключены к одной учетной записи Apple Account с включенными Wi-Fi и Bluetooth, после чего достаточно запустить приложение iPhone Mirroring через Dock, Launchpad или Spotlight на компьютере и выполнить простые инструкции на экране.

Live Text – распознавание текста

Функция Live Text, запущенная в 2021 году в macOS Monterey, позволяет мгновенно распознавать и копировать текст с любых изображений или видео (например, для переноса данных с фотографии квитанции за электроэнергию или длинной надписи из видео на YouTube), что значительно ускоряет работу и является чрезвычайно полезной находкой для исследователей и журналистов. Чтобы воспользоваться инструментом, достаточно навести курсор на текст на изображении или видео, после чего стрелка автоматически превратится в инструмент выделения, что позволит выделить нужный участок, скопировать его правой кнопкой мыши, перевести или найти в интернете (к тому же эта технология доступна на iOS и iPadOS). Поскольку обработка данных происходит локально с помощью системы Neural Engine для обеспечения максимальной скорости и конфиденциальности, для работы Live Text требуется относительно современный компьютер с macOS Monterey или более поздней версией – подойдут Mac на базе Apple Silicon или модели Intel с чипом безопасности Apple T2.

Stage Manager – фокусировка на экране

Представленная в 2022 году вместе с macOS Ventura, функция Stage Manager была разработана для сближения интерфейсов Mac и iPad и, несмотря на противоречивые отзывы на планшетах, является недооцененным и очень полезным инструментом для компьютеров, особенно с большими экранами, поскольку она автоматически выводит активное окно в центр, а остальные недавно открытые приложения аккуратно группирует на левой боковой панели. Этот инструмент идеально подходит для тех, кто работает со многими программами одновременно и нуждается в чистом, организованном пространстве с возможностью быстрого переключения между различными рабочими "сценами". Включить и настроить Stage Manager под свои нужды можно через Центр управления в строке меню или в Системных настройках в разделе "Рабочий стол и Dock", при этом для работы функции требуется только macOS Ventura или более новая версия ОС, поэтому она доступна как на архитектуре Intel, так и на Apple Silicon, и покупать новейший MacBook Pro с чипом M5 Max совсем не обязательно.

Используйте свой iPhone в качестве камеры для Mac

Благодаря функции Continuity Camera, появившейся в 2022 году с выходом macOS Ventura, пользователи могут беспроводным способом подключать усовершенствованную систему камер iPhone в качестве высококачественной веб-камеры для Mac, что является идеальным решением проблемы устаревших встроенных камер на старых моделях (например, MacBook Air или Pro на чипе M1 2020 года выпуска) и дополнительно открывает доступ к таким интеллектуальным режимам, как "В центре внимания" (Center Stage), "Портрет" (Portrait Mode) и "Обзор стола" (Desk View). Для запуска системы необходимо войти под одной учетной записью Apple на обоих устройствах, активировать Wi-Fi и Bluetooth, включить переключатель "Камера Continuity" (Continuity Camera) в настройках iPhone (Общие -> AirPlay и Continuity) и установить телефон в горизонтальном положении на устойчивое крепление рядом с компьютером задней камерой к себе. После этого Mac автоматически распознает смартфон как источник видео в FaceTime, Zoom или Webex, где его также можно выбрать вручную; для работы функции требуется Mac с macOS Ventura или более поздней версией и iPhone с iOS 16 или более поздней версией.

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