Как сделать фото на iPhone лучше: есть скрытая функция

Смартфоны iPhone считаются одними из лучших на рынке с точки зрения качества фотографий. Однако неопытные пользователи могут упускать из виду одну скрытую настройку, которая мгновенно сделает кадр заметно четче.

Большинство владельцев телефонов от Apple даже не догадываются о существовании этой функции. Издание Supercar Blondie решило подробно рассказать, где искать нужные настройки, и как ими воспользоваться, чтобы получить снимок потрясающего качества.

Итак, камеры iPhone действительно невероятно мощные, однако они все равно полагаются на автоматические алгоритмы, которые иногда выбирают совсем не тот объект для фокусировки. Именно поэтому вы время от времени делаете снимок и впоследствии обнаруживаете, что на нем фон получился идеально резким, а ваш главный объект, который должен быть в центре внимания, выглядит несколько размытым. Хорошая новость заключается в том, что простая встроенная функция камеры может положить этому конец и кардинально улучшить четкость ваших фотографий.

Секретная функция, которая поможет не ошибиться с резкостью

Профессиональные фотографы всегда умудряются делать отличные кадры даже на свои iPhone, и их секрет заключается в умелом использовании уже имеющихся в смартфоне технологий. Их любимая функция называется AE/AF Lock, что расшифровывается как "Блокировка автоматической экспозиции и автоматического фокуса". В обычных условиях ваш iPhone постоянно подстраивает фокус и яркость, пока вы двигаете камеру, решая "на лету", какая именно часть изображения должна быть четкой и правильно освещенной. В большинстве случаев это работает хорошо, однако такая автоматика также может заставить камеру переключить фокус именно в ту секунду, когда вы нажимаете на кнопку затвора. Использование AE/AF Lock предотвращает эту досадную ошибку.

Чтобы активировать этот режим, откройте приложение "Камера" и коснитесь той области экрана, на которой вы хотите сфокусироваться. После этого нажмите и удерживайте эту точку в течение секунды или двух, пока в верхней части экрана не появится надпись "AE/AF Lock" (Блокировка АЭ/АФ). Как только это сообщение появится, камера зафиксирует фокус и экспозицию именно на этой точке, даже если вы немного пошевелите телефоном или измените композицию кадра. Это дает вам гораздо больше контроля над съемкой и гарантирует, что самая важная часть изображения останется идеально резкой.

Как работает эта функция

Блокировка фокуса становится особенно полезной в сложных сценах, где камера может просто "запутаться". Например, если вы фотографируете человека, а на заднем плане кто-то проходит мимо, iPhone может на мгновение переключить фокус на движущийся объект вместо вашей основной модели. AE/AF Lock предотвращает это, удерживая камеру заблокированной на той самой точке, которую вы выбрали сами. Также этот режим идеально подходит для случаев, когда вы хотите сделать несколько фотографий одной и той же сцены. Поскольку фокус и яркость остаются зафиксированными на одной точке, каждый последующий снимок будет выглядеть одинаково, и камере не придется каждый раз пересчитывать настройки заново.

Еще одним бонусом является то, что вы все еще можете подправить яркость уже после блокировки фокуса: просто проведите пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы отрегулировать экспозицию. Фокусировка при этом будет оставаться строго на выбранном вами объекте. Как только вы начнете пользоваться этим приемом, он быстро станет вашей привычкой, и хотя активация занимает всего пару секунд, она способна создать заметную разницу в том, насколько четкими и профессиональными будут выглядеть ваши снимки на iPhone.

