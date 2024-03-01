Что делать, если телефон разряжается за ночь: советы, как сохранить батарею

Многие люди сталкиваются с проблемой, когда телефон разряжается за ночь, даже если его не использовали. В связи с этим приходится либо постоянно заряжать устройство, либо держать его подключенным к сети всю ночь, что может ухудшить состояние аккумулятора.

К счастью, эту проблему можно решить. О том, как увеличить время автономной работы смартфона и предотвратить быстрый износ батареи, рассказали OBOZ.UA.

Почему телефон разряжается ночью, пока мы им не пользуемся

Одной из наиболее распространенных причин того, что телефон быстро разряжается ночью, является то, что некоторые фоновые программы или включенные функции потребляют немало энергии, даже если вы ими не пользуетесь. Среди них такие, как отображение уведомлений, фоновое обновление приложений, GPS, мобильный интернет и т.д.

Отключите энергоемкие функции

Wi-Fi, Bluetooth и GPS потребляют много энергии. Поэтому выключите их, если вы ими не пользуетесь.

Закройте фоновые программы

Некоторые программы могут работать в фоновом режиме, даже если вы их не используете. Это может значительно разрядить батарею, поэтому следует закрыть все фоновые программы перед сном.

Проверьте состояние батареи

Со временем батарея телефона изнашивается и ее емкость уменьшается. Если телефон был поврежден или ему уже много лет, возможно, пора заменить аккумулятор.

Включите режим энергосбережения

Большинство телефонов имеют режим энергосбережения, который может помочь сохранить заряд батареи. Он может ограничивать некоторые функции, например синхронизацию или фоновое использование сети, что значительно увеличит время автономной работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как защитить iPhone от воров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.