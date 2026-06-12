Как перезагрузить AirPods: нужно ли это делать

Большинство устройств, работа которых напрямую зависит от программного обеспечения, время от времени нуждаются в перезагрузке. Но не все любители гаджетов знают, что в этом же нуждаются и наушники AirPods.

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Перезагрузка помогает, когда ваши наушники внезапно начинают капризничать – например, если на AirPods перестала работать шумоподавление или они вообще отказываются подключаться к смартфону. Когда и как это правильно делать, рассказало издание BGR.

Многие пользователи, когда их AirPods начинают работать некорректно, сбрасывают их к заводским настройкам, а затем снова подключают их ко всем нужным устройствам. Но задачу можно упростить с помощью перезагрузки.

Перезапуск AirPods работает так же, как и на любом другом гаджете – он просто запускает их заново, устраняя при этом мелкие сбои. При этом все сохраненные данные и настройки, например, привязка к вашему Apple Account или сохраненные Bluetooth-соединения, остаются на месте. Это гораздо более быстрый и удобный первый шаг, когда нужно оживить наушники, которые начали глючить.

Процедура работает как с моделью AirPods, так и с AirPods Pro или AirPods Max. Все, что вам понадобится – это сами наушники и зарядный чехол (для моделей AirPods и AirPods Pro), а в случае с AirPods Max – только сами полноразмерные наушники.

Прежде чем сбрасывать AirPods к заводским настройкам, всегда стоит сначала попробовать их перезапустить. Для обычных AirPods и AirPods Pro это делается очень просто: просто положите оба наушника в зарядный чехол и оставьте их там как минимум на десять секунд. Вам не придется ничего нажимать или делать дополнительно. Просто подождите это время, после чего достаньте наушники и проверьте, все ли работает.

Для AirPods Max процесс перезагрузки похож на процедуру полного сброса наушников. Начните с того, что одновременно зажмите кнопку управления шумом и колесико Digital Crown – оба эти элемента расположены на правом наушнике. Как только светодиодный индикатор возле зарядного порта начнет мигать янтарным цветом (это займет не более 10 секунд), сразу отпустите кнопки. Очень важно отпустить их именно в тот момент, когда вы увидите янтарный свет. Если удерживать кнопки дольше, ваши AirPods Max могут запустить процесс полного сброса к заводским настройкам.

Если перезагрузка AirPods так и не решила проблему, можно попробовать удалить их из списка подключенных устройств на гаджете, который дает сбой, а затем подключить заново. Кроме того, неплохо было бы проверить и обновить прошивку AirPods. И только в том случае, если ни один из этих шагов не сработал, можно смело переходить к полному сбросу наушников до заводских настроек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как управлять наушниками AirPods без прикосновений.

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