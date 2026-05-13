Как управлять AirPods без прикосновений: знают не все пользователи

Наушники AirPods находятся на рынке уже целое десятилетие, и за это время Apple прошла огромный путь в развитии этого гаджета. В частности существенно усовершенствовала систему управления ими – новые модели могут слушаться вас даже без прикосновений. Главное – знать правильные жесты и команды.

Если в первом поколении все ограничивалось простым постукиванием по корпусу, чтобы поставить музыку на паузу, переключить трек или вызвать Siri, то теперь наушники AirPods 4, Pro 2 и Pro 3 понимают даже движения головой. Как именно правильно ими управлять, рассказало издание BGR.

Например, начиная с AirPods 3, Apple внедрила датчик силы нажатия, который заменил обычные постукивания. Ранее, поскольку старые сенсоры были не такими продвинутыми, как в "прошках", единственным скрытым жестом в первых двух поколениях было одиночное касание для принятия вызова. А вот на оригинальных AirPods Pro появилась возможность регулировать громкость свайпами вверх и вниз по ножке наушника – и эта фишка до сих пор прекрасно работает в новых моделях Pro.

Настоящий апгрейд управления состоялся в актуальной линейке AirPods 4, Pro 2 и Pro 3, поскольку все они работают на базе новейшего аудиочипа H2. Среди новых фишек линейки гаджетов – управление жестами головой, которое не требует касаний к самим наушникам.

Когда ваши AirPods подключены к iPhone, зайдите в "Параметры", нажмите на название наушников и прокрутите список настроек. Вы можете изменить команду "Нажатие и удерживание", чтобы вызвать Siri вместо переключения режимов прослушивания. Также можно настроить жесты головой для взаимодействия с Siri. После их активации, чтобы принять вызов или ответить на сообщение, достаточно кивнуть головой вверх-вниз, а чтобы отклонить – покачать из стороны в сторону.

Но и это еще не все. Наушники AirPods с чипом H2 теперь поддерживают запуск "Живого перевода" с помощью жестов. Если у вас AirPods 4 (это модель с активным шумоподавлением), AirPods Pro 2 или Pro 3 и гаджет имеет актуальную версию программного обеспечения, просто зажмите обе ножки наушников одновременно, чтобы активировать перевод разговора в реальном времени. При первом использовании iPhone предложит загрузить нужные языковые пакеты, поэтому функция будет работать даже без доступа к интернету. Однако имейте в виду, что список доступных языков пока довольно ограничен, но будет расширяться в будущем.

А вот для владельцев новеньких AirPods Max 2 жест вызова "Живого перевода" другой. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку переключения режимов прослушивания, которая расположена рядом с колесиком Digital Crown.

