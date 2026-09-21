Как настроить голосовое управление на iPhone: простая инструкция

Когда речь заходит об управлении iPhone с помощью голоса, вам, скорее всего, на ум приходит помощник Siri. Однако это не единственный способ управлять "яблочным" смартфоном, не прикасаясь к нему руками. Она разработана для тех, кому нужна помощь по соображениям доступности, но в определенных ситуациях может пригодиться любому.

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Называется эта функция просто и понятно – "Голосовое управление" (Voice Control), и это одна из тех скрытых возможностей iPhone, о которой могут не знать даже опытные пользователи. Как пишет издание BGR, она доступна в операционной системе iOS 13 и более поздних версиях и позволяет управлять телефоном множеством способов, используя только голосовые команды. Вы можете взаимодействовать с тем, что отображается на экране, "научить" телефон распознавать жесты, нажимать кнопки, не касаясь их, а также диктовать и редактировать текст. Настроить эту функцию относительно легко, а если она вам не подойдет, просто выполните обратные действия, чтобы отключить голосовое управление.

Как настроить голосовое управление

Чтобы настроить эту функцию, перейдите в "Настройки" > "Доступность" > "Голосовое управление" и переведите ползунок в положение "Включено". В разделе "Язык" автоматически загрузится ваш основной язык, но вы также можете добавить и другие языки из предложенного списка. В строке состояния появится круглый синий значок со звуковыми волнами, подтверждающий включение функции.

Здесь вы можете создавать собственные команды и обучать систему новым фразам в разделе "Словарь", в том числе и тому, как вы их произносите. Благодаря функции "Наложение" (Overlay) на экране могут появляться цифры, названия или сетка, что позволяет указывать, куда именно вы хотите нажать, просто называя соответствующий сегмент. Достаточно сказать "Покажи цифры" (Show numbers), и они появятся на любом экране. Когда вы даете команды, в верхней части экрана появляется уведомление о подтверждении, либо телефон может воспроизводить звук.

В меню настроек также доступен учебный курс по использованию этого режима – его стоит пройти, он действительно полезен. Также включите подсказки, которые при необходимости будут показывать вам правильные фразы. Функцию "Внимание" (Attention Aware) также не лишне активировать: благодаря ей iPhone с Face ID начинает слушать, когда вы смотрите на экран, и прекращает, когда вы отворачиваетесь. На iPhone появляется много классных новых функций доступности в iOS 27, но "Голосовое управление" доступно уже сейчас.

Как работает голосовое управление

После того как голосовое управление настроено, скажите что-нибудь вроде "открой Центр управления", "запусти Instagram" или "увеличь громкость", чтобы протестировать его. Некоторые из этих функций можно выполнить и с помощью Siri, но голосовое управление способно на большее. Например, с наложенной сеткой цифр вы можете сказать "номер 3", и телефон зарегистрирует нажатие кнопки в указанном месте. Это может означать открытие чьей-то Instagram-истории, новостей на веб-сайте или конкретного электронного письма. Вы также можете использовать голосовое управление для активации жестов, таких как сведение пальцев, смахивание, перетаскивание и длительное нажатие, чтобы увеличить фотографию или пролистать ленту в соцсетях.

Можно даже вызывать функции, которые обычно требуют физических кнопок, в частности блокировку экрана. Как функция доступности, голосовое управление предназначено для людей с нарушениями моторики, которым трудно совершать движения руками, физическое прикосновение или специфические жесты. Но это также будет полезно, если у вас травмирована рука, ладонь или палец. Любители многозадачности, которые готовят ужин или держат спящего младенца, могут использовать голосовое управление для выполнения функций iPhone, с которыми Siri не справится. И что самое важное: поскольку эта функция работает в автономном режиме, вы можете использовать ее даже без подключения к интернету.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменился голосовой помощник Siri на основе искусственного интеллекта, выпущенный компанией Apple.

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