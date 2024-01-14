Как была сделана 'самая страшная фотография' в космосе: в сети появилось видео

Осознание того, насколько маленькой является Земля по сравнению с масштабами Вселенной, позволяет понять, что человек – крошечная песчинка в безграничном космосе. Начавшаяся в середине прошлого века эра космонавтики принесла много открытий.

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Одним из самых известных изображений, сделанных в невесомости, является фотография астронавта Брюса МакКендлесса II, датируемая 1984 годом. МакКендлесс первым решился выйти в открытый космос без какого-либо страховочного тросса или другой механической связи с кораблем. В сети появилось видео, показывающее этот исторический момент.

7 февраля 1984 года во время миссии STS-41B Challenger астронавт NASA Брюс МакКендлесс II совершил первый свободный полет в открытый космос в пилотируемом маневренном аппарате. Астронавт выполнил два выхода в открытый космос: один продолжался 5 часов 55 минут; другой –6 часов 2 минуты. МакКендлес проводил испытания индивидуальной двигательной установки.

Астронавт прибег к рисковому эксперименту, известному как "космическая прогулка", пройдя примерно на 100 метров в невесомости от "Челленджера".

В апреле 1966 года МакКендлесс был одним из 19 астронавтов, которые вошли в пятый набор NASA. Во время экспедиций на Луну "Аполлон-10" и "Аполлон-11" в 1969 году МакКендлес работал оператором связи с экипажем. Затем участвовал в разработке индивидуальной двигательной установки, используемой на шаттлах. При подготовке шаттла Челленджер STS-41B МакКендлесс вошел в команду как специалист по полетам.

NASA описывает МакКендлесса как "ветерана двух космических полетов", проведшего в космосе более 312 часов.

МакКендлесс скончался в 2017 году. Он был увековечен на культовой фотографии, которую называют "самым страшным кадром" в истории человечества.

МакКендлесс использовал пилотируемый маневровый блок (MMU), чтобы успешно завершить прогулку. Устройство MMU приводится в действие 24 небольшими двигателями с сжатым азотом и двумя ручками управления движением на обоих подлокотниках для простого маневрирования.

На видео видно, что астронавт использует руки, чтобы контролировать свое движение в невесомости над Землей. Остальные члены экипажа на борту "Челленджера" запечатлели момент с помощью 70-миллиметровой камеры. К МакКендлессу присоединился Роберт Л. Стюарт, один из специалистов миссии для этого полета, на двух сеансах EVA.

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