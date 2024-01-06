Ученые нашли подсказку, которая может раскрыть тайну инопланетной жизни на далеких планетах

При поиске признаков жизни на далеких планетах ученым следует обращать внимание не только на биологические, но и на технологические маркеры. Наличие большого количества кислорода может свидетельствовать о том, что планета не просто пригодна для жизни, но имеет условия для создания передовых технологий планетарного масштаба.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy. Авторы исследования очертили в своей работе связь между атмосферным кислородом и потенциальным развитием технологий.

Доцент кафедры астрономии и астрофизики Римского университета Тор Вергата Амедео Бальби отметил, что исследование показало, что требования к атмосфере планеты "могут быть достаточно жесткими".

Исследователи отмечают, что кислород важен для дыхания и метаболизма многоклеточных организмов, но он также является решающим и для появления огня, который становится основой для технологического развития цивилизации.

Они провели параллели с Землей, где развитие технологий требовало легкого доступа к горению на открытом воздухе. Это в конечном счете способствовало возможности готовить еду, а впоследствии и началу создания металлических орудий труда. В дальнейшем тот же огонь позволил создать материалы для строительства домов, а также получать энергию путем сжигания топлива. Можно сказать, что именно горение, которое происходит благодаря кислороду в атмосфере, является едва ли не главной предпосылкой развития человечества.

Их исследование условий на Земле выявило, что контролируемое использование огня и дальнейший металлургический прогресс стали возможны, когда уровень кислорода в атмосфере достиг 18%.

Так что любая планета с аналогичным показателем уровня кислорода может автоматически считаться пригодной для технологического развития. Именно поэтому ученые призывают искать на таких планетах техносигнатуры, свидетельствующие о развитых технологиях.

При этом исследователи обнаружили, что при более низком уровне кислорода все равно существует возможность появления сложной, наделенной интеллектом инопланетной жизни, но это не будет раса, способная к технологическому развитию.

"В мире, где нет кислорода, вы можете получить биологию – вы даже можете получить разумных существ, но без готового источника огня вы никогда не сможете развить высшие технологии, потому что высшие технологии требуют топлива и плавления", – заявил другой автор исследования, профессор физики и астрономии из Рочестерского университета Адам Франк.

Авторы призвали сделать поиск планет с высоким содержанием кислорода приоритетными, поскольку такие экзопланеты могут являться потенциальным домом для технологически развитого вида.

"Последствия открытия разумной, технологической жизни на другой планете были бы огромны", – добавил Бальби.

Он также предостерег ученых от веры в экзопланеты, у которых обнаружены техносигнатуры, но и очень низкий уровень кислорода.

"Мы должны быть чрезвычайно осторожны в интерпретации возможных находок", – подчеркнул он.

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