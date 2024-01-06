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Ученые нашли подсказку, которая может раскрыть тайну инопланетной жизни на далеких планетах

Дмитрий Иванческул
Техно Oboz
2 минуты
2,0 т.
Ученые нашли подсказку, которая может раскрыть тайну инопланетной жизни на далеких планетах

При поиске признаков жизни на далеких планетах ученым следует обращать внимание не только на биологические, но и на технологические маркеры. Наличие большого количества кислорода может свидетельствовать о том, что планета не просто пригодна для жизни, но имеет условия для создания передовых технологий планетарного масштаба.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy. Авторы исследования очертили в своей работе связь между атмосферным кислородом и потенциальным развитием технологий.

Доцент кафедры астрономии и астрофизики Римского университета Тор Вергата Амедео Бальби отметил, что исследование показало, что требования к атмосфере планеты "могут быть достаточно жесткими".

Исследователи отмечают, что кислород важен для дыхания и метаболизма многоклеточных организмов, но он также является решающим и для появления огня, который становится основой для технологического развития цивилизации.

Они провели параллели с Землей, где развитие технологий требовало легкого доступа к горению на открытом воздухе. Это в конечном счете способствовало возможности готовить еду, а впоследствии и началу создания металлических орудий труда. В дальнейшем тот же огонь позволил создать материалы для строительства домов, а также получать энергию путем сжигания топлива. Можно сказать, что именно горение, которое происходит благодаря кислороду в атмосфере, является едва ли не главной предпосылкой развития человечества.

Их исследование условий на Земле выявило, что контролируемое использование огня и дальнейший металлургический прогресс стали возможны, когда уровень кислорода в атмосфере достиг 18%.

Так что любая планета с аналогичным показателем уровня кислорода может автоматически считаться пригодной для технологического развития. Именно поэтому ученые призывают искать на таких планетах техносигнатуры, свидетельствующие о развитых технологиях.

При этом исследователи обнаружили, что при более низком уровне кислорода все равно существует возможность появления сложной, наделенной интеллектом инопланетной жизни, но это не будет раса, способная к технологическому развитию.

"В мире, где нет кислорода, вы можете получить биологию – вы даже можете получить разумных существ, но без готового источника огня вы никогда не сможете развить высшие технологии, потому что высшие технологии требуют топлива и плавления", – заявил другой автор исследования, профессор физики и астрономии из Рочестерского университета Адам Франк.

Авторы призвали сделать поиск планет с высоким содержанием кислорода приоритетными, поскольку такие экзопланеты могут являться потенциальным домом для технологически развитого вида.

"Последствия открытия разумной, технологической жизни на другой планете были бы огромны", – добавил Бальби.

Он также предостерег ученых от веры в экзопланеты, у которых обнаружены техносигнатуры, но и очень низкий уровень кислорода.

"Мы должны быть чрезвычайно осторожны в интерпретации возможных находок", – подчеркнул он.

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