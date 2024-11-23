Издание Eurogamer возмутилось из-за проявлений национализма в Stalker 2: в сети назвали автора идиотом

Интернет-издание Eurogamer, посвященное компьютерным играм, заявило, что в игре Stalker 2: Heart of Chornobyl, разработанной украинской компанией GSC Game World, якобы обнаружили проявления национализма. Автор статьи Брендан Колдуэлл выдал, что пришел к такому умозаключению из-за цвета флага на коробке спичек.

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Также обозреватель рассмотрел признаки "национализма" в поле маков. Об этом говорится в соответствующей статье на сайте Eurogamer.

Колдуэлл констатировал, что Stalker 2: Heart of Chornobyl был издан в разгар полномасштабной войны в Украине. При этом он заявил, что шутер от первого лица, "не атакует игрока открытыми ссылками на этот конфликт".

В то же время он пожаловался, что рассмотрел в игре признаки украинского национализма. Примечательно, что автор сделал такие выводы из-за украинского флага на коробке спичек. Также Колдуэлла возмутило поле маков, которое, по его мнению, "отмечает жуткое место упокоения павших солдат".

"В конце концов, упоминаний о геополитическом кошмаре Европы гораздо меньше, чем глюков и ошибок", – заявил автор статьи.

Брендан Колдуэлл якобы имеет 13 лет опыта написания статей, но на его странице на сайте Eurogamer всего два текста. Первую статью он написал в далеком 2011 году и лишь спустя 13 лет решил написать рецензию на Stalker 2.

Украинцы восприняли рецензию с жалобами на "национализм" острой критикой. Некоторые назвали автора статьи идиотом, заявив, что лишь в этом и заключается "проблематика" игры.

Также украинцы высмеяли автора, отметив, что теперь каждый, у кого есть коробок спичек с цветами украинского флага автоматически становится националистом. В то же время украинцы подчеркнули, что в национализме нет ничего плохого.

Другие предложили добавить в игру мод, чтобы заменить желто-синие коробки на спички с изображением Кремля. Также в соцсетях удивились, почему автор статьи не раскритиковал изображение украинского герба на КПК в игровой карте Stalker 2.

Напомним, релиз украинской игры STALKER 2: Сердце Чернобыля стартовал в 18:00 по киевскому времени 20 ноября. За полтора дня был продан миллион экземпляров.

Ранее сообщалось, что игра STALKER 2: Сердце Чернобыля завоевала впечатляющий старт на платформе Steam. По данным SteamDB, на момент запуска проект в Steam одновременно играло более 113 тысяч человек.

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